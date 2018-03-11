Боевики назвали условие освобождения мирных сирийцев из Восточной Гуты

Находящиеся в Восточной Гуте экстремисты могут отпустить мирных жителей. Боевики обдумывают такой вариант: освобождение людей в обмен на право покинуть район вместе с семьями и гарантии безопасности.
Представители российского центра по примирению враждующих сторон заявили, что переговоры о выводе мирных жителей из сирийской Восточной Гуты сдвинулись с мертвой точки. Участники незаконных вооруженных формирований могут позволить вывести из района несколько десятков мирных жителей в обмен на возможность выйти самим вместе с семьями.
Владимир Золотухин, представитель российского центра по примирению враждующих сторон: «Центр по примирению враждующих сторон и сирийские военные продолжают вести переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на право покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности».
В пятницу, 9 марта, 13 боевиков воспользовались гуманитарным коридором, покинули Восточную Гуту и отправились в Идлиб.
Владимир Золотухин: «Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем».
Очередная гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). Сейчас для мирных жителей и боевиков действуют два гуманитарных коридора, однако террористы продолжают блокировать проходы к ним, передает «Интерфакс».
Владимир Золотухин, представитель российского центра по примирению враждующих сторон: «Центр по примирению враждующих сторон и сирийские военные продолжают вести переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на право покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности».
В пятницу, 9 марта, 13 боевиков воспользовались гуманитарным коридором, покинули Восточную Гуту и отправились в Идлиб.
Владимир Золотухин: «Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем».
Очередная гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в воскресенье в 9:00 по местному времени (10:00 по Москве). Сейчас для мирных жителей и боевиков действуют два гуманитарных коридора, однако террористы продолжают блокировать проходы к ним, передает «Интерфакс».
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