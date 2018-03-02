Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

смотреть У заблокированных боевиками жителей Восточной Гуты заканчиваются запасы еды

Восточная Гута — это предместья сирийской столицы. Территория в 100 квадратных километров полностью блокирована солдатами правительственных войск и специальным подразделением «Тигры», которым командует легендарный генерал Сухейль, не потерпевший на этой войне ни одного поражения.Операция по освобождению Восточной Гуты от боевиков называется «Дамасская сталь». Вот уже три дня с 9 утра до 14 часов дня боевая операция останавливается. За этим на блокпосту у городка Мухаям Аль Вафедин следят офицеры российской военной полиции.Утверждается, что боевики Восточной Гуты, представляющие радикальные джихадистские группировки, распространяют среди местного населения отпечатанные в местной типографии листовки, в которых под угрозой расправы призывают не покидать этот район. При этом на территории предместий Дамаска введены лимиты на продажу населению продовольствия и медикаментов. Говорят, что резко увеличилось количество сообщений от жителей Восточной Гуты о своем бедственном положении на горячую линию российского Центра по примирению враждующих сторон.Сирийские военные, ссылаясь на данные своей разведки, сообщают, что местные жители в последние дни обращаются к боевикам с просьбами выпустить их из Восточной Гуты за деньги, но получают отказ. Известно, что боевики забирают у жителей личные автомобили, запрещают пользоваться сотовой связью, смотреть телевизор и слушать радио.Подробности — в видеоматериале.