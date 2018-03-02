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    Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

    Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

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    Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

    Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

    Боевики не выпускают мирных жителей из Восточной Гуты

      В Восточной Гуте российские военные в четвертый раз открывают гуманитарный коридор, чтобы дать возможность мирным жителям выйти из района, где идут бои. Предыдущие три попытки закончились ничем: боевики обстреливают дорогу из анклава и под угрозой смерти удерживают женщин и детей.

      Восточная Гута — это предместья сирийской столицы. Территория в 100 квадратных километров полностью блокирована солдатами правительственных войск и специальным подразделением «Тигры», которым командует легендарный генерал Сухейль, не потерпевший на этой войне ни одного поражения.

      Операция по освобождению Восточной Гуты от боевиков называется «Дамасская сталь». Вот уже три дня с 9 утра до 14 часов дня боевая операция останавливается. За этим на блокпосту у городка Мухаям Аль Вафедин следят офицеры российской военной полиции.

      смотретьУ заблокированных боевиками жителей Восточной Гуты заканчиваются запасы еды
      У заблокированных боевиками жителей Восточной Гуты заканчиваются запасы еды
      Утверждается, что боевики Восточной Гуты, представляющие радикальные джихадистские группировки, распространяют среди местного населения отпечатанные в местной типографии листовки, в которых под угрозой расправы призывают не покидать этот район. При этом на территории предместий Дамаска введены лимиты на продажу населению продовольствия и медикаментов. Говорят, что резко увеличилось количество сообщений от жителей Восточной Гуты о своем бедственном положении на горячую линию российского Центра по примирению враждующих сторон.

      Сирийские военные, ссылаясь на данные своей разведки, сообщают, что местные жители в последние дни обращаются к боевикам с просьбами выпустить их из Восточной Гуты за деньги, но получают отказ. Известно, что боевики забирают у жителей личные автомобили, запрещают пользоваться сотовой связью, смотреть телевизор и слушать радио.

      Подробности — в видеоматериале.

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