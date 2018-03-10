Покинувшие Восточную Гуту боевики отправились в провинцию Идлиб

Первая группа боевиков добровольно покинула Восточную Гуту. Оружие сложили 13 человек. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. Соглашения удалось достигнуть после длительных переговоров, которые провели офицеры российского центра по примирению враждующих сторон.
Вышедшие из Восточной Гуты первые боевики — это люди, в течение 6 лет контролировавшие самый большой спутник сирийской столицы — город Дума. По сути, это рекогносцировочная группа экстремистов из 13 человек. Они пересели в другой автобус, выделенный властями, и отправились на окраину Сирии, в провинцию Идлиб.
Люди в черном, все безусые, но длиннобородые, как того требует ваххабитская мода, переходили линию фронта после наступления темноты. Что у них на уме? Никто не знает. Всегда есть опасность, что один или сразу несколько мятежников понесут на себе взрывчатку, чтобы «забрать» с собой как можно больше военных Башара Асада. Поэтому на выходе из так называемой серой зоны их предельно внимательно досматривают агенты сирийской контрразведки. Все оказалось в порядке, оружия нет.
Юрий Евтушенко, начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «После сложного переговорного процесса центром по примирению достигнуто соглашение о выходе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточной Гуты. Из Восточной Гуты выведено 13 боевиков. Боевики без оружия вышли через гуманитарный коридор, их переместят на территорию, неподконтрольную правительству Сирии».
Кажется только одному из экстремистов лет 45, остальные совсем молодые люди. Им бы институтах учиться, но они отправятся в провинцию Идлиб, где сейчас настоящая махновская вольница для самых разных исламистских бригад. Если эта рекогносцировочная группа без проблем достигнет Идлиба, за ними потянутся тысячи боевиков Восточной Гуты, после чего предместья Дамаска вернутся под контроль правительства.
Ждать, когда боевики сами устанут сидеть в полной блокаде, бесполезно. Нынешнее население Восточной Гуты — это потомки бедуинов и крестьян, бежавших от страшной засухи
50–60-х годов из других районов страны и заселивших столичные предместья. Вне зависимости от политических взглядов и конфессиональной принадлежности работать сирийцы умеют, да и климат-то здесь благодатный.
Ночному успеху сирийских властей предшествовали длительные скрупулезные переговоры сирийскими спецслужб при посредничестве российских офицеров. Переговоры с серьезным риском для жизни. Как передает корреспондент НТВ Вадим Фефилов, с территории боевиков шел обстрел из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. Военные и журналисты во время двух атак успели зайти в укрытия, никто не пострадал от летевших с неба осколков.
Люди в черном, все безусые, но длиннобородые, как того требует ваххабитская мода, переходили линию фронта после наступления темноты. Что у них на уме? Никто не знает. Всегда есть опасность, что один или сразу несколько мятежников понесут на себе взрывчатку, чтобы «забрать» с собой как можно больше военных Башара Асада. Поэтому на выходе из так называемой серой зоны их предельно внимательно досматривают агенты сирийской контрразведки. Все оказалось в порядке, оружия нет.
Юрий Евтушенко, начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «После сложного переговорного процесса центром по примирению достигнуто соглашение о выходе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточной Гуты. Из Восточной Гуты выведено 13 боевиков. Боевики без оружия вышли через гуманитарный коридор, их переместят на территорию, неподконтрольную правительству Сирии».
Кажется только одному из экстремистов лет 45, остальные совсем молодые люди. Им бы институтах учиться, но они отправятся в провинцию Идлиб, где сейчас настоящая махновская вольница для самых разных исламистских бригад. Если эта рекогносцировочная группа без проблем достигнет Идлиба, за ними потянутся тысячи боевиков Восточной Гуты, после чего предместья Дамаска вернутся под контроль правительства.
Ждать, когда боевики сами устанут сидеть в полной блокаде, бесполезно. Нынешнее население Восточной Гуты — это потомки бедуинов и крестьян, бежавших от страшной засухи
Ночному успеху сирийских властей предшествовали длительные скрупулезные переговоры сирийскими спецслужб при посредничестве российских офицеров. Переговоры с серьезным риском для жизни. Как передает корреспондент НТВ Вадим Фефилов, с территории боевиков шел обстрел из зенитных орудий с дистанционным взрывателем. Военные и журналисты во время двух атак успели зайти в укрытия, никто не пострадал от летевших с неба осколков.
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