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    Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте

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    Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте

    Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте

    Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте
  • Фото: Associated Press © 2018

    • В Восточной Гуте боевики обстреляли колонну с беженцами, а также российскими и западными журналистами.

    Как сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Золотухин, колонна из 300 семей попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники. Сгорело три автомобиля, информация о пострадавших уточняется.

    Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также российские и западные журналисты, в том числе несколько съемочных групп. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет, сообщает ТАСС.

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    Ранее сообщалось, что боевики продолжают усиливать репрессивные меры по отношению к мирным гражданам. Жители Восточной Гуты обращаются в Центр по примирению враждующих сторон через горячую линию, заявляя о желании покинуть регион. Однако лидеры террористов всячески стремятся этого не допустить.

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