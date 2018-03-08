Боевики усилили репрессии против мирного населения в Восточной Гуте

Боевики продолжают обстреливать Дамаск и усиливать репрессивные меры по отношению к мирным жителям в Восточной Гуте. Об этом сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
генерал-майор Владимир Золотухин.
Владимир Золотухин: «За прошедшие сутки боевиками из Восточной Гуты в очередной раз были обстреляны жилые кварталы Дамаска и ближайших пригородов. Было выпущено восемь мин, ранены девять мирных жителей, есть разрушения».
Он рассказал, что жители Восточной Гуты обращаются в Центр по примирению враждующих сторон через горячую линию, заявляя о желании покинуть регион. Однако лидеры террористов всячески стремятся этого не допустить.
Владимир Золотухин: «Для этого незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела района пункта пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин».
По словам Золотухина, огонь ведется даже во время гуманитарных пауз, поэтому покинуть анклав пока никому не удается, передает «Интерфакс».
Он также напомнил, что гуманитарный коридор действует не только для мирного населения Восточной Гуты, но и для боевиков, которые могут выйти вместе с семьями. Им гарантируются безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения.
Кроме этого, Золотухин рассказал о начале стихийных волнений в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума. Волнения, по его словам, вызваны действиями боевиков.
Владимир Золотухин: «Более того, есть данные, что и среди рядовых боевиков появились желающие покинуть Восточную Гуту, в том числе вместе со своими семьями. Однако их главари категорически против и угрожают расправой любым потенциальным перебежчикам».
В связи со сложившейся ситуацией он в очередной раз призвал боевиков предоставить всем желающим возможность покинуть Восточную Гуту.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района. Сегодняшняя гуманитарная пауза — уже десятая по счету. Она началась в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продлится до 14:00.
Он рассказал, что жители Восточной Гуты обращаются в Центр по примирению враждующих сторон через горячую линию, заявляя о желании покинуть регион. Однако лидеры террористов всячески стремятся этого не допустить.
Владимир Золотухин: «Для этого незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела района пункта пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин».
По словам Золотухина, огонь ведется даже во время гуманитарных пауз, поэтому покинуть анклав пока никому не удается, передает «Интерфакс».
Он также напомнил, что гуманитарный коридор действует не только для мирного населения Восточной Гуты, но и для боевиков, которые могут выйти вместе с семьями. Им гарантируются безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения.
Кроме этого, Золотухин рассказал о начале стихийных волнений в населенных пунктах Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма, Джисрейн, Арбил и Дума. Волнения, по его словам, вызваны действиями боевиков.
Владимир Золотухин: «Более того, есть данные, что и среди рядовых боевиков появились желающие покинуть Восточную Гуту, в том числе вместе со своими семьями. Однако их главари категорически против и угрожают расправой любым потенциальным перебежчикам».
В связи со сложившейся ситуацией он в очередной раз призвал боевиков предоставить всем желающим возможность покинуть Восточную Гуту.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района. Сегодняшняя гуманитарная пауза — уже десятая по счету. Она началась в 9:00 по местному времени (10:00 мск) и продлится до 14:00.
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