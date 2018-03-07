Боевики захотели покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор

Часть террористов намерена принять предложение сирийских военных и вместе с семьями покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор. Об этом заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон
генерал-майор Владимир Золотухин.
Золотухин отметил, что в сложившейся ситуации «часть боевиков всерьез рассматривает возможность выхода из города Дума вместе с семьями через гуманитарный коридор». Однако другие террористы, по его словам, воспринимают такой акт как предательство, передает «Интерфакс».
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района.
В среду в 9:00 по местному времени (10:00 мск) в Восточной Гуте началась восьмая гуманитарная пауза. За два дня до этого боевики пообещали выпустить мирных жителей из региона за еду и лекарства. Однако, по словам Золотухина, выхода мирных жителей все еще не зафиксировано.
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района.
В среду в 9:00 по местному времени (10:00 мск) в Восточной Гуте началась восьмая гуманитарная пауза. За два дня до этого боевики пообещали выпустить мирных жителей из региона за еду и лекарства. Однако, по словам Золотухина, выхода мирных жителей все еще не зафиксировано.
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