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    Боевики захотели покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор. войны и вооруженные конфликты, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики захотели покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор

    Боевики захотели покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор

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    Боевики захотели покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор

    Боевики захотели покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор

      Часть террористов намерена принять предложение сирийских военных и вместе с семьями покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор. Об этом заявил представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

      Золотухин отметил, что в сложившейся ситуации «часть боевиков всерьез рассматривает возможность выхода из города Дума вместе с семьями через гуманитарный коридор». Однако другие террористы, по его словам, воспринимают такой акт как предательство, передает «Интерфакс».

      Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Однако террористы неоднократно обстреливали коридор, по которому должен осуществляться выход людей из этого района.

      смотретьБоевики обстреляли из минометов жилые кварталы Дамаска
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      В среду в 9:00 по местному времени (10:00 мск) в Восточной Гуте началась восьмая гуманитарная пауза. За два дня до этого боевики пообещали выпустить мирных жителей из региона за еду и лекарства. Однако, по словам Золотухина, выхода мирных жителей все еще не зафиксировано.

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