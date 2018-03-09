Первая группа боевиков без оружия покинула Восточную Гуту

Тринадцать боевиков без оружия покинули Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населснном пункте Мухайям
Аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.
Юрий Евтушенко, начальник центра по примирению враждующих сторон: «В результате длительных переговоров, проведснных офицерами ЦПВС, достигнуто соглашение о выводе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточная Гута. Из района вышли 13 исламистов».
Он отметил, что обошлось без провокаций со стороны боевиков. Сейчас планируется их отправка в Идлиб.
Юрий Евтушенко: «Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен».
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Но боевики продолжают обстреливать коридор, препятствуя выходу мирных граждан из этого района. Накануне сообщалось, что под обстрел попали местные жители, а также российские и западные журналисты.
Он отметил, что обошлось без провокаций со стороны боевиков. Сейчас планируется их отправка в Идлиб.
Юрий Евтушенко: «Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен».
Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Но боевики продолжают обстреливать коридор, препятствуя выходу мирных граждан из этого района. Накануне сообщалось, что под обстрел попали местные жители, а также российские и западные журналисты.
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