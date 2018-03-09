Кто в Доме хозяин? <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Кто в Доме хозяин? 16+
    •  

    Первая группа боевиков без оружия покинула Восточную Гуту

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    Первая группа боевиков без оружия покинула Восточную Гуту

    Первая группа боевиков без оружия покинула Восточную Гуту

    Первая группа боевиков без оружия покинула Восточную Гуту
  • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

    • Тринадцать боевиков без оружия покинули Восточную Гуту, воспользовавшись гуманитарным коридором в населснном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Юрий Евтушенко, начальник центра по примирению враждующих сторон: «В результате длительных переговоров, проведснных офицерами ЦПВС, достигнуто соглашение о выводе первой группы боевиков из зоны деэскалации Восточная Гута. Из района вышли 13 исламистов».

    Он отметил, что обошлось без провокаций со стороны боевиков. Сейчас планируется их отправка в Идлиб.

    Юрий Евтушенко: «Переговорный процесс при участии правительства Сирии по выводу других боевиков будет продолжен».

    смотретьБоевики снова помешали мирным сирийцам покинуть Восточную Гуту
    Боевики снова помешали мирным сирийцам покинуть Восточную Гуту
    Ежедневная гуманитарная пауза была введена в Восточной Гуте с 27 февраля по поручению президента России Владимира Путина. Но боевики продолжают обстреливать коридор, препятствуя выходу мирных граждан из этого района. Накануне сообщалось, что под обстрел попали местные жители, а также российские и западные журналисты.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru