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    CNN обвинил «российскую» Flash-игру в поражении Клинтон на выборах

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    • Фото: hilltendo.com
    CNN обвинил «российскую» <nobr>Flash-игру</nobr> в поражении Клинтон на выборах

    CNN обвинил «российскую» Flash-игру в поражении Клинтон на выборах

    CNN обвинил «российскую» <nobr>Flash-игру</nobr> в поражении Клинтон на выборах
  • Фото: hilltendo.com

    • Американский телеканал CNN опубликовал расследование, согласно которому сатирическая компьютерная игра, посвященная Хиллари Клинтон, была сделана в России с целью убедить избирателей не голосовать за политика на выборах.

    Игра Hilltendo, в которой нужно от лица Хиллари Клинтон уничтожать письма с секретной информацией, получать деньги от арабских стран и бросаться конституцией США, создана российскими специалистами с целью повлиять на результат выборов в США. К такому выводу пришли журналисты американского телеканала CNN, опубликовавшие собственное расследование.

    По данным телеканала, Flash-игра была разработана и зарегистрирована пользователями с русскими именами и адресами в Санкт-Петербурге. Журналисты также объясняют, как именно игра могла «повлиять» на избирателей: пользователи, игравшие в нее, получали в соцсетях строго определенную рекламу, которая могла их убедить голосовать против Клинтон.

    Напомним, в середине февраля Минюст США выдвинул официальные обвинения в попытке «вмешаться» в президентские выборы в США против 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Впрочем, по данным Минюста, повлиять на результаты выборов обвиняемым так и не удалось.

    Москва не раз отвергала заявления американских политиков о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Впрочем, на этот раз сами зрители CNN отнеслись к расследованию с иронией, ответив на публикацию шутками и мемами.

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