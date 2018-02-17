Трамп назвал обвинения против 13 россиян доказательством своей честности

«Вмешательство» 13 россиян в американские президентские выборы не повлияло на результаты голосования, заявили в Минюсте США. Президент США Дональд Трамп назвал это доказательством честности своей предвыборной кампании.
Попытки сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» вмешаться в президентские выборы США не изменили результаты голосования, сами американцы сознательно во «вмешательстве» не участвовали. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил заместитель министра юстиции и генпрокурора США Род Розенстайн, передает ТАСС.
Род Розенстайн, заместитель министра юстиции и генпрокурора США: «В данном обвинительном заключении не утверждается, что кто-либо из американцев сознательно участвовал в данных незаконных действиях. В заявлении также нет утверждений, что незаконные действия изменили исход выборов 2016 года».
На вопрос журналиста, можно ли считать результаты выборов недействительными, Розенстайн ответил отрицательно, однако заявил, что россияне, о которых идет речь, «рекрутировали и платили настоящим американцам за участие в политической деятельности, за поддержку политических кампаний и организацию политических митингов».
Напомним, Минюст США сегодня обвинил во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад Минюста США записью в Twitter. По его словам, сведения, опубликованные Минюстом, говорят о том, что сам предвыборный штаб Трампа во «вмешательстве» не участвовал.
Дональд Трамп, президент США: «Россия начала свою кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду бороться за пост президента. Результаты выборов вмешательство не затронуло. Кампания Трампа была честной, сговора не было».
Род Розенстайн, заместитель министра юстиции и генпрокурора США: «В данном обвинительном заключении не утверждается, что кто-либо из американцев сознательно участвовал в данных незаконных действиях. В заявлении также нет утверждений, что незаконные действия изменили исход выборов 2016 года».
На вопрос журналиста, можно ли считать результаты выборов недействительными, Розенстайн ответил отрицательно, однако заявил, что россияне, о которых идет речь, «рекрутировали и платили настоящим американцам за участие в политической деятельности, за поддержку политических кампаний и организацию политических митингов».
Напомним, Минюст США сегодня обвинил во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований». Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают этим с агентством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на доклад Минюста США записью в Twitter. По его словам, сведения, опубликованные Минюстом, говорят о том, что сам предвыборный штаб Трампа во «вмешательстве» не участвовал.
Дональд Трамп, президент США: «Россия начала свою кампанию против США в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду бороться за пост президента. Результаты выборов вмешательство не затронуло. Кампания Трампа была честной, сговора не было».
Комментарии