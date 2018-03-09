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    Британские военные подключились к расследованию отравления Скрипаля

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    Британские военные подключились к расследованию отравления Скрипаля

    Британские военные подключились к расследованию отравления Скрипаля

    Британские военные подключились к расследованию отравления Скрипаля
  • Фото: Associated Press © 2018, Andrew Matthews

    • Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы страны подключились к расследованию инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.

    В расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери задействованы около 180 британских военнослужащих. Они оказывают помощь правоохранительным органам, передает ТАСС.

    Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Наши вооруженные силы активизировали поддержку полиции в расследовании в Солсбери, опираясь на важные экспертные оценки и информацию, которая уже была предоставлена нашими ведущими исследователями из военной лаборатории Портон-Даун».

    В расследовании участвуют военные морской пехоты и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

    В свою очередь в Скотленд-Ярде пояснили, что помощь военных потребовалась, чтобы «убрать с места происшествия автомобили и посторонние предметы», в том числе машины скорой помощи. В правоохранительных органах опасаются, что на эти объекты могло попасть опасное вещество, которым был отравлен Скрипаль.

    смотретьСкотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Скотленд-Ярд: Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом
    Сам экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия остаются в больнице в критическом состоянии. В России Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.

    В Великобритании прозвучали мнения о возможной причастности России к инциденту с бывшим разведчиком. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ назвал подобные обвинения голословными.

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