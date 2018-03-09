Британские военные подключились к расследованию отравления Скрипаля

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы страны подключились к расследованию инцидента с
экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью.
В расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери задействованы около 180 британских военнослужащих. Они оказывают помощь правоохранительным органам, передает ТАСС.
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Наши вооруженные силы активизировали поддержку полиции в расследовании в Солсбери, опираясь на важные экспертные оценки и информацию, которая уже была предоставлена нашими ведущими исследователями из военной лаборатории Портон-Даун».
В расследовании участвуют военные морской пехоты и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
В свою очередь в Скотленд-Ярде пояснили, что помощь военных потребовалась, чтобы «убрать с места происшествия автомобили и посторонние предметы», в том числе машины скорой помощи. В правоохранительных органах опасаются, что на эти объекты могло попасть опасное вещество, которым был отравлен Скрипаль.
Сам экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия остаются в больнице в критическом состоянии. В России Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.
В Великобритании прозвучали мнения о возможной причастности России к инциденту с бывшим разведчиком. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ назвал подобные обвинения голословными.
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании: «Наши вооруженные силы активизировали поддержку полиции в расследовании в Солсбери, опираясь на важные экспертные оценки и информацию, которая уже была предоставлена нашими ведущими исследователями из военной лаборатории Портон-Даун».
В расследовании участвуют военные морской пехоты и личный состав подразделений радиационной, химической и биологической защиты.
В свою очередь в Скотленд-Ярде пояснили, что помощь военных потребовалась, чтобы «убрать с места происшествия автомобили и посторонние предметы», в том числе машины скорой помощи. В правоохранительных органах опасаются, что на эти объекты могло попасть опасное вещество, которым был отравлен Скрипаль.
Сам экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия остаются в больнице в критическом состоянии. В России Скрипаль был осужден за измену родине, но впоследствии освобожден в рамках шпионского обмена между Москвой и Вашингтоном и получил убежище в Великобритании.
В Великобритании прозвучали мнения о возможной причастности России к инциденту с бывшим разведчиком. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ назвал подобные обвинения голословными.
Комментарии