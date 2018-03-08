Участники операции в Донбассе вернули Порошенко медали

Двое участников операции в Донбассе вернули президенту Украины Петру Порошенко свои боевые награды. Об этом сообщается на странице отделения движения «Освобождение» в Виннице.
Свои медали Порошенко вернули Вильгельм Крой и Виктор Хомяк. Свое решение они объяснили тем, что ранее украинские силовики «избили побратимов» под зданием Верховной рады. По мнению участников операции в Донбассе, нынешние власти «повторяют сценарий своих предшественников».
Столкновения между протестующими и полицией в палаточном городке у стен украинского парламента произошли в субботу утром. Силовики пришли провести следственные действия по ряду уголовных дел. Но обитатели городка в знак протеста начали поджигать шины, возникла потасовка, в стражей порядка полетели камни, те в ответ пустили в ход дубинки. В итоге полиция доставила в участок более 100 человек, но вскоре большинство задержанных были отпущены.
Військові відмовляються від нагород
Вінницькі військові обурені діями влади, яка повторює сценарій «попередників». Депутати вінницької облради провладних політсил своєю явкою на позачергову сесію продемонстрували підтримку злочинних наказів влади. Ветерани у гніві відмовляються від президентських нагород.Опубликовано Рух «Визволення» Вінниця 7 марта 2018 г.
Столкновения между протестующими и полицией в палаточном городке у стен украинского парламента произошли в субботу утром. Силовики пришли провести следственные действия по ряду уголовных дел. Но обитатели городка в знак протеста начали поджигать шины, возникла потасовка, в стражей порядка полетели камни, те в ответ пустили в ход дубинки. В итоге полиция доставила в участок более 100 человек, но вскоре большинство задержанных были отпущены.
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