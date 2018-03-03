Украинский спецназ зачистил «Михомайдан»: задержаны 100 протестующих

МВД Украины отчиталось об утреннем рейде, проведенном в субботу утром правоохранителями в палаточном городке у Верховной рады.
Как сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook, в ходе столкновений с протестующими были задержаны 100 человек. Были обнаружены предметы, похожие на боевые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки и ножи.
Зорян Шкиряк: «Во время проведения санкционированных решением суда следственных действий в палаточном городке на Грушевского были найдены предметы, точно мало похожие на „мирную акцию протеста“. При осмотре найдено более 10 предметов, похожих на боевые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки (для нападения на полицейских), ножи. Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения. Для дачи показаний был задержан 101 человек».
Также Шкиряк заявил, что в центре Киева удалось «избежать трагедии». По его словам, хранившиеся в палаточном городке гранаты могли быть использованы в любой момент. И в этой ситуации нацгвардейцы сработали на опережение.
Зорян Шкиряк: «Недопустимо, когда в центре европейской столицы в палатках хранились десятки боевых гранат, готовых к применению в любой момент. Невозможно себе представить, чтоб рядом с конгрессом США, британским парламентом или польским сеймом творилось подобное, да еще и при поддержке и подстрекательстве отдельных народных депутатов, готовых ради самопиара идти по чужим трупам к власти».
В свою очередь начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что задержанные оказывали сопротивление полицейским. Возбуждено уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов». Как сообщает ТАСС, сотрудники коммунальных предприятий Киева начали снос городка.
Напомним, в субботу утром сотни сотрудников спецназа, Национальной гвардии и полиции окружили палаточный городок. В ответ участники протеста подожгли автомобильные шины, после чего силовики начали штурм.
Палаточный городок возле Верховной рады был установлен в октябре прошлого года участниками акции в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили требовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и импичменте президента. Акцию протеста тогда окрестили «Михомайданом».
Зорян Шкиряк: «Во время проведения санкционированных решением суда следственных действий в палаточном городке на Грушевского были найдены предметы, точно мало похожие на „мирную акцию протеста“. При осмотре найдено более 10 предметов, похожих на боевые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки (для нападения на полицейских), ножи. Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения. Для дачи показаний был задержан 101 человек».
Также Шкиряк заявил, что в центре Киева удалось «избежать трагедии». По его словам, хранившиеся в палаточном городке гранаты могли быть использованы в любой момент. И в этой ситуации нацгвардейцы сработали на опережение.
Зорян Шкиряк: «Недопустимо, когда в центре европейской столицы в палатках хранились десятки боевых гранат, готовых к применению в любой момент. Невозможно себе представить, чтоб рядом с конгрессом США, британским парламентом или польским сеймом творилось подобное, да еще и при поддержке и подстрекательстве отдельных народных депутатов, готовых ради самопиара идти по чужим трупам к власти».
В свою очередь начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что задержанные оказывали сопротивление полицейским. Возбуждено уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов». Как сообщает ТАСС, сотрудники коммунальных предприятий Киева начали снос городка.
Напомним, в субботу утром сотни сотрудников спецназа, Национальной гвардии и полиции окружили палаточный городок. В ответ участники протеста подожгли автомобильные шины, после чего силовики начали штурм.
Палаточный городок возле Верховной рады был установлен в октябре прошлого года участниками акции в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили требовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и импичменте президента. Акцию протеста тогда окрестили «Михомайданом».
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