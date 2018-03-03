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    Украинский спецназ зачистил «Михомайдан»: задержаны 100 протестующих. Киев, Украина, беспорядки, задержание, митинги и протесты, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУкраинский спецназ зачистил «Михомайдан»: задержаны 100 протестующих

    Украинский спецназ зачистил «Михомайдан»: задержаны 100 протестующих

    7 комментариев
    • Фото: hromadske.ua
    Украинский спецназ зачистил «Михомайдан»: задержаны 100 протестующих

    Украинский спецназ зачистил «Михомайдан»: задержаны 100 протестующих

    Украинский спецназ зачистил «Михомайдан»: задержаны 100 протестующих
    • Фото: hromadske.ua

      • МВД Украины отчиталось об утреннем рейде, проведенном в субботу утром правоохранителями в палаточном городке у Верховной рады.

      Как сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook, в ходе столкновений с протестующими были задержаны 100 человек. Были обнаружены предметы, похожие на боевые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки и ножи.

      Зорян Шкиряк: «Во время проведения санкционированных решением суда следственных действий в палаточном городке на Грушевского были найдены предметы, точно мало похожие на „мирную акцию протеста“. При осмотре найдено более 10 предметов, похожих на боевые гранаты, бутылки с зажигательной смесью, металлические палки (для нападения на полицейских), ножи. Будут проведены соответствующие экспертизы для выяснения. Для дачи показаний был задержан 101 человек».

      Также Шкиряк заявил, что в центре Киева удалось «избежать трагедии». По его словам, хранившиеся в палаточном городке гранаты могли быть использованы в любой момент. И в этой ситуации нацгвардейцы сработали на опережение.

      Зорян Шкиряк: «Недопустимо, когда в центре европейской столицы в палатках хранились десятки боевых гранат, готовых к применению в любой момент. Невозможно себе представить, чтоб рядом с конгрессом США, британским парламентом или польским сеймом творилось подобное, да еще и при поддержке и подстрекательстве отдельных народных депутатов, готовых ради самопиара идти по чужим трупам к власти».

      В свою очередь начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко уточнил, что задержанные оказывали сопротивление полицейским. Возбуждено уголовное производство по статье «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительных органов». Как сообщает ТАСС, сотрудники коммунальных предприятий Киева начали снос городка.

      Напомним, в субботу утром сотни сотрудников спецназа, Национальной гвардии и полиции окружили палаточный городок. В ответ участники протеста подожгли автомобильные шины, после чего силовики начали штурм.

      смотретьШтурм палаточного городка у Рады попал на видео
      Штурм палаточного городка у Рады попал на видео
      Палаточный городок возле Верховной рады был установлен в октябре прошлого года участниками акции в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие во главе с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили требовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и импичменте президента. Акцию протеста тогда окрестили «Михомайданом».

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