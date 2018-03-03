Штурм палаточного городка у Рады попал на видео

В Киеве сегодня утром возле палаточного городка у Верховной Рады начались столкновения между протестующими и полицией.
Правоохранители пришли проводить следственные действия по нескольким уголовным делам. В ответ протестующие подожгли шины, палатки, вспыхнули стычки.
В итоге задержаны 50 человек, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, шесть протестующих и четверо полицейских пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ Украины.
Журналисты, находящиеся на месте событий, сообщают об оцеплении палаточного городка. Стражи порядка разбирают баррикады, сносят палатки. Представители движения «Визволення» на своей странице в Facebook сообщили о том, что полицейские жестоко избивали членов движения, среди которых были и женщины.
Из сообщения движения: «На момент штурма в палаточном городке было примерно семьдесят активистов движения „Визволення“. Спецназовцы били их, несмотря на то, что среди них были женщины. Некоторых активистов они уже без сознания тянули по снегу в автозаки, в которые „упаковали“ остальных наших единомышленников и увезли в неизвестном нам направлении».
Напомним, городок разбили у здания Рады еще в октябре прошлого года. Протестующие тогда требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, внести изменения в выборную систему. Позже состав находящихся в городке обновился. Большинство составили сторонники экс-президента Грузии Саакашвили. За эти несколько месяцев полиция неоднократно призывала митингующих убрать палатки с проезжей части, но все обращения были проигнорированы.
В итоге задержаны 50 человек, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. По его словам, шесть протестующих и четверо полицейских пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ Украины.
Журналисты, находящиеся на месте событий, сообщают об оцеплении палаточного городка. Стражи порядка разбирают баррикады, сносят палатки. Представители движения «Визволення» на своей странице в Facebook сообщили о том, что полицейские жестоко избивали членов движения, среди которых были и женщины.
Из сообщения движения: «На момент штурма в палаточном городке было примерно семьдесят активистов движения „Визволення“. Спецназовцы били их, несмотря на то, что среди них были женщины. Некоторых активистов они уже без сознания тянули по снегу в автозаки, в которые „упаковали“ остальных наших единомышленников и увезли в неизвестном нам направлении».
Близько тисячі спецпризначенців та нацгвардійців атакували табір на Грушевського.Опубликовано Рух «Визволення» 2 марта 2018 г.
На момент штурму у наметовому містеч…
Напомним, городок разбили у здания Рады еще в октябре прошлого года. Протестующие тогда требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, внести изменения в выборную систему. Позже состав находящихся в городке обновился. Большинство составили сторонники экс-президента Грузии Саакашвили. За эти несколько месяцев полиция неоднократно призывала митингующих убрать палатки с проезжей части, но все обращения были проигнорированы.
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