Полиция в Киеве начала отпускать задержанных у Рады активистов

Активисты, задержанные во время разгона палаточного городка у Верховной рады, сообщили, что их начали выпускать на свободу.
По данным организаторов лагеря, движения «Освобождение», митингующие выходят из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева. Эту информацию подтвердили правоохранители. В главном управлении Национальной полиции сообщили, что отпущены большинство задержанных. В главке уточнили, что на четверых человек, доставленных в Печерское райуправление полиции, составлены административные протоколы, сообщает «Интерфакс».
Движение «Освобождение»: «131 незаконно задержанного во время штурма палаточного городка активиста движения „Освобождение“ выпускают из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева. А между тем наш лагерь на Грушевского вдребезги разбит спецназовцами… Среди тех, кто получил травмы, 11 участников движения „Освобождения“, которые сейчас находятся в больницах Киева».
Напомним, в субботу утром сотни сотрудников спецназа, Национальной гвардии и полиции окружили палаточный городок. В ответ участники протеста подожгли автомобильные шины, после чего силовики начали штурм. Были задержаны 100 человек.
Движение «Освобождение»: «131 незаконно задержанного во время штурма палаточного городка активиста движения „Освобождение“ выпускают из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева. А между тем наш лагерь на Грушевского вдребезги разбит спецназовцами… Среди тех, кто получил травмы, 11 участников движения „Освобождения“, которые сейчас находятся в больницах Киева».
131 незаконно затриманого під час штурму наметового містечка активіста руху «Визволення» випускають із Печерського та Ше…Опубликовано Рух «Визволення» 3 марта 2018 г.
Напомним, в субботу утром сотни сотрудников спецназа, Национальной гвардии и полиции окружили палаточный городок. В ответ участники протеста подожгли автомобильные шины, после чего силовики начали штурм. Были задержаны 100 человек.
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