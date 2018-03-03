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    Полиция в Киеве начала отпускать задержанных у Рады активистов

    1 комментарий
    • Фото: hromadske.ua
    Полиция в Киеве начала отпускать задержанных у Рады активистов

    Полиция в Киеве начала отпускать задержанных у Рады активистов

    Полиция в Киеве начала отпускать задержанных у Рады активистов
  • Фото: hromadske.ua

    • Активисты, задержанные во время разгона палаточного городка у Верховной рады, сообщили, что их начали выпускать на свободу.

    По данным организаторов лагеря, движения «Освобождение», митингующие выходят из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева. Эту информацию подтвердили правоохранители. В главном управлении Национальной полиции сообщили, что отпущены большинство задержанных. В главке уточнили, что на четверых человек, доставленных в Печерское райуправление полиции, составлены административные протоколы, сообщает «Интерфакс».

    Движение «Освобождение»: «131 незаконно задержанного во время штурма палаточного городка активиста движения „Освобождение“ выпускают из Печерского и Шевченковского райотделов полиции Киева. А между тем наш лагерь на Грушевского вдребезги разбит спецназовцами… Среди тех, кто получил травмы, 11 участников движения „Освобождения“, которые сейчас находятся в больницах Киева».

    131 незаконно затриманого під час штурму наметового містечка активіста руху «Визволення» випускають із Печерського та Ше…

    Опубликовано Рух «Визволення» 3 марта 2018 г.


    смотретьШтурм палаточного городка у Рады попал на видео
    Штурм палаточного городка у Рады попал на видео
    Напомним, в субботу утром сотни сотрудников спецназа, Национальной гвардии и полиции окружили палаточный городок. В ответ участники протеста подожгли автомобильные шины, после чего силовики начали штурм. Были задержаны 100 человек.

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