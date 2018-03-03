В Киеве у Рады вспыхнули стычки между полицией и протестующими

В субботу утром у здания Верховной рады Украины произошли столкновения между правоохранителями и митингующими.
Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые.
Как пояснили в МВД Украины, полиция пришла в палаточный городок для проведения следственных действий по ряду уголовных дел. В ответ на это люди начали жечь шины.
Артём Шевченко, директор департамента коммуникации МВД Украины: «В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом».
Шевченко уточнил, что работающая на улице Грушевского в правительственном квартале Киева следственная группа обнаружила два предмета, которые «похожи на осколочные гранаты».
Как пояснили в МВД Украины, полиция пришла в палаточный городок для проведения следственных действий по ряду уголовных дел. В ответ на это люди начали жечь шины.
Артём Шевченко, директор департамента коммуникации МВД Украины: «В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом».
Шевченко уточнил, что работающая на улице Грушевского в правительственном квартале Киева следственная группа обнаружила два предмета, которые «похожи на осколочные гранаты».
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