В Киеве у Рады вспыхнули стычки между полицией и протестующими

Полиция задержала нескольких человек. Сообщается, что с обеих сторон есть раненые.Как пояснили в МВД Украины, полиция пришла в палаточный городок для проведения следственных действий по ряду уголовных дел. В ответ на это люди начали жечь шины., директор департамента коммуникации МВД Украины: «В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия под ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом».Шевченко уточнил, что работающая на улице Грушевского в правительственном квартале Киева следственная группа обнаружила два предмета, которые «похожи на осколочные гранаты».