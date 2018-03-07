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    Кадыров назвал предварительную причину крушения Ми-8 в Чечне

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    • Фото: Байраков Зубайр / ТАСС
    Кадыров назвал предварительную причину крушения <nobr>Ми-8</nobr> в Чечне

    Кадыров назвал предварительную причину крушения Ми-8 в Чечне

    Кадыров назвал предварительную причину крушения <nobr>Ми-8</nobr> в Чечне
  • Фото: Байраков Зубайр / ТАСС

    • Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подробности крушения вертолета Ми-8 в горной местности.

    Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что крушение потерпел вертолет пограничного управления, который базировался в Тусхарое Итум-Калинского района. Ми-8 должен был доставить пограничников на заставу.

    Рамзан Кадыров: «Вертолет снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли, произошел резкий порыв ветра. Вертолет заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. Семь человек оставались в вертолете, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть».

    Кадыров рассказал, что из ущелья извлекли тела пятерых погибших и двоих тяжело раненных. Один из них позднее скончался в республиканском госпитале, а второй — в стабильно тяжелом состоянии. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

    Рамзан Кадыров: «Ведутся консультации, если состояние бойца позволит, то он будет перевезен в госпиталь в Москву».

    Кадыров принес соболезнования семьям погибших пограничников и добавил, что желает скорейшего выздоровления пострадавшему.

    смотретьРазбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео
    Разбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео
    Следственный комитет возбудил дело после крушения вертолета в Чечне. Ранее высказывалась версия, что Ми-8 задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. Катастрофа произошла в 8 км от границы с Грузией.


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