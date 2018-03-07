Разбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео

В Сети появилось видео вертолета
Ми-8, потерпевшего крушение в Итум-Калинском районе Чечни.
Напомним, вертолет Ми-8 авиации ФСБ РФ потерпел крушение в Чечне недалеко от российско-грузинской границы. По данным источников, вертолет при посадке мог задеть лопастями скалы.
Как сообщили ТАСС в силовых структурах, на данный момент рассматривается несколько версий крушения вертолета, в том числе ошибка пилотирования.
Из сообщения источника: «О причинах аварии пока говорить преждевременно. Рассматривается несколько версий, в том числе ошибка пилотирования при посадке».
Точных данных о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет. По разным данным, жертвами катастрофы стали от трех до шести человек. Также разные источники сообщают об одном или двоих выживших. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как сообщили ТАСС в силовых структурах, на данный момент рассматривается несколько версий крушения вертолета, в том числе ошибка пилотирования.
Из сообщения источника: «О причинах аварии пока говорить преждевременно. Рассматривается несколько версий, в том числе ошибка пилотирования при посадке».
Точных данных о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет. По разным данным, жертвами катастрофы стали от трех до шести человек. Также разные источники сообщают об одном или двоих выживших. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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