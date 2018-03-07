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    Разбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео. Чечня, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео

    Разбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео

    1 комментарий
    Разбившийся в Чечне <nobr>Ми-8</nobr> сняли на видео

    Разбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео

    Разбившийся в Чечне <nobr>Ми-8</nobr> сняли на видео

      В Сети появилось видео вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Итум-Калинском районе Чечни.

      Напомним, вертолет Ми-8 авиации ФСБ РФ потерпел крушение в Чечне недалеко от российско-грузинской границы. По данным источников, вертолет при посадке мог задеть лопастями скалы.

      Как сообщили ТАСС в силовых структурах, на данный момент рассматривается несколько версий крушения вертолета, в том числе ошибка пилотирования.

      Из сообщения источника: «О причинах аварии пока говорить преждевременно. Рассматривается несколько версий, в том числе ошибка пилотирования при посадке».

      Точных данных о количестве погибших и пострадавших до сих пор нет. По разным данным, жертвами катастрофы стали от трех до шести человек. Также разные источники сообщают об одном или двоих выживших. Свои соболезнования в связи с трагедией выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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