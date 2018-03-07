Кадыров прокомментировал крушение вертолета в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал крушение вертолета
Ми-8 авиации ФСБ в Итум-Калинском районе.
Как сообщил Кадыров «Интерфаксу», «сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет». Он отметил, что «по поступающей информации, есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется».
По, предварительным данным, «авария произошла в узком ущелье, где горные хребты расположены на небольшом расстоянии друг от друга», сказал Кадыров. Со ссылкой на органы местной власти он отметил, что погодные условия в районе крушения «были сложными».
Глава республики пообещал принять все меры по спасению пострадавших, если в катастрофе действительно есть выжившие. Кадыров выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагедии.
Тем временем в администрации Итум-Калинского района республики ТАСС сообщили, что место катастрофы Ми-8 находится в труднодоступном горном районе, это закрытая территория, куда запрещен доступ гражданских лиц.
Из сообщения администрации: «Это труднодоступная горная местность, там военные, рядом граница, это закрытая территория. Гражданских туда пускают только по специальному разрешению».
Там отметили, что руководство района пока не выезжало на место происшествия, но в случае необходимости готово оказать любую необходимую помощь.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, потерпевший крушение вертолет задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. В настоящее время в Итум-Калинском районе Чечни, где упал вертолет, около пяти градусов тепла, пасмурно, ветер слабый.
Как сообщили в штабе на месте происшествия у села Шатой, шесть человек, по предварительным данным, стали жертвами крушения вертолета. Ранее Минздрав республики сообщил о троих погибших. По некоторым данным, в результате крушения вертолета есть выжившие.
По, предварительным данным, «авария произошла в узком ущелье, где горные хребты расположены на небольшом расстоянии друг от друга», сказал Кадыров. Со ссылкой на органы местной власти он отметил, что погодные условия в районе крушения «были сложными».
Глава республики пообещал принять все меры по спасению пострадавших, если в катастрофе действительно есть выжившие. Кадыров выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагедии.
Тем временем в администрации Итум-Калинского района республики ТАСС сообщили, что место катастрофы Ми-8 находится в труднодоступном горном районе, это закрытая территория, куда запрещен доступ гражданских лиц.
Из сообщения администрации: «Это труднодоступная горная местность, там военные, рядом граница, это закрытая территория. Гражданских туда пускают только по специальному разрешению».
Там отметили, что руководство района пока не выезжало на место происшествия, но в случае необходимости готово оказать любую необходимую помощь.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, потерпевший крушение вертолет задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. В настоящее время в Итум-Калинском районе Чечни, где упал вертолет, около пяти градусов тепла, пасмурно, ветер слабый.
Как сообщили в штабе на месте происшествия у села Шатой, шесть человек, по предварительным данным, стали жертвами крушения вертолета. Ранее Минздрав республики сообщил о троих погибших. По некоторым данным, в результате крушения вертолета есть выжившие.
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