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    Кадыров прокомментировал крушение вертолета в Чечне

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    Кадыров прокомментировал крушение вертолета в Чечне

    Кадыров прокомментировал крушение вертолета в Чечне

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал крушение вертолета Ми-8 авиации ФСБ в Итум-Калинском районе.

    Как сообщил Кадыров «Интерфаксу», «сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет». Он отметил, что «по поступающей информации, есть погибшие и пострадавшие, число которых уточняется».

    По, предварительным данным, «авария произошла в узком ущелье, где горные хребты расположены на небольшом расстоянии друг от друга», сказал Кадыров. Со ссылкой на органы местной власти он отметил, что погодные условия в районе крушения «были сложными».

    Глава республики пообещал принять все меры по спасению пострадавших, если в катастрофе действительно есть выжившие. Кадыров выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагедии.

    Тем временем в администрации Итум-Калинского района республики ТАСС сообщили, что место катастрофы Ми-8 находится в труднодоступном горном районе, это закрытая территория, куда запрещен доступ гражданских лиц.

    Из сообщения администрации: «Это труднодоступная горная местность, там военные, рядом граница, это закрытая территория. Гражданских туда пускают только по специальному разрешению».

    Там отметили, что руководство района пока не выезжало на место происшествия, но в случае необходимости готово оказать любую необходимую помощь.

    смотретьРазбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео
    Разбившийся в Чечне Ми-8 сняли на видео
    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, потерпевший крушение вертолет задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. В настоящее время в Итум-Калинском районе Чечни, где упал вертолет, около пяти градусов тепла, пасмурно, ветер слабый.

    Как сообщили в штабе на месте происшествия у села Шатой, шесть человек, по предварительным данным, стали жертвами крушения вертолета. Ранее Минздрав республики сообщил о троих погибших. По некоторым данным, в результате крушения вертолета есть выжившие.

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