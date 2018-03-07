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    В Чечне разбился вертолет, есть погибшие. Чечня, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Чечне разбился вертолет, есть погибшие

    В Чечне разбился вертолет, есть погибшие

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    В Чечне разбился вертолет, есть погибшие

    В Чечне разбился вертолет, есть погибшие

      Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечне. По предварительным данным, есть погибшие.

      Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «по предварительной информации, есть погибшие — до 8 человек, эти данные уточняются». Предположительно, вертолет принадлежит авиации ФСБ.

      Представитель правоохранительных органов республики подтвердил «Интерфаксу» информацию о крушении вертолета. Он заявил, что «действительно на юге Чечни в горах упал вертолет».

      В свою очередь источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту.

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