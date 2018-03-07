Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  
    Источники сообщили о выживших при крушении вертолета в Чечне. Чечня, авиационные катастрофы и происшествия, вертолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИсточники сообщили о выживших при крушении вертолета в Чечне

    Источники сообщили о выживших при крушении вертолета в Чечне

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    Источники сообщили о выживших при крушении вертолета в Чечне

    Источники сообщили о выживших при крушении вертолета в Чечне

    Источники сообщили о выживших при крушении вертолета в Чечне
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

      • Источники в экстренных службах сообщили, что в результате крушения вертолета в Итум-Калинском районе Чечни есть выжившие.

      Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, «по предварительным данным, в результате аварии вертолета Ми-8 один человек получил травмы, двое погибли, судьба четверых выясняется». По данным источника РИА Новости, выживших двое.

      Ранее источник в экстренных службах сообщил, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечне, граничащем на юге с Грузией. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. По данным источника в правоохранительных органах, «сейчас нашли три тела и двух выживших людей, остальных ищут». Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались.

      Из сообщения источника: «Место его падения находится в восьми километрах от границы с Грузией и в полутора километрах от погранзаставы».

      В силовых структурах республики в свою очередь сообщили, что информация о крушении вертолета поступила в правоохранительные органы в 13:15 мск.

      Из сообщения правоохранителей: «На его борту могли находиться до 10 человек, включая экипаж. Сейчас эта информация уточняется».

      Как сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф при Минздраве Чечни, на место ЧП выехали две медицинские бригады.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru