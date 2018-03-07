Источники сообщили о выживших при крушении вертолета в Чечне

Источники в экстренных службах сообщили, что в результате крушения вертолета в
Итум-Калинском районе Чечни есть выжившие.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, «по предварительным данным, в результате аварии вертолета Ми-8 один человек получил травмы, двое погибли, судьба четверых выясняется». По данным источника РИА Новости, выживших двое.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечне, граничащем на юге с Грузией. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. По данным источника в правоохранительных органах, «сейчас нашли три тела и двух выживших людей, остальных ищут». Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались.
Из сообщения источника: «Место его падения находится в восьми километрах от границы с Грузией и в полутора километрах от погранзаставы».
В силовых структурах республики в свою очередь сообщили, что информация о крушении вертолета поступила в правоохранительные органы в 13:15 мск.
Из сообщения правоохранителей: «На его борту могли находиться до 10 человек, включая экипаж. Сейчас эта информация уточняется».
Как сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф при Минздраве Чечни, на место ЧП выехали две медицинские бригады.
Ранее источник в экстренных службах сообщил, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в Итум-Калинском районе Чечне, граничащем на юге с Грузией. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. По данным источника в правоохранительных органах, «сейчас нашли три тела и двух выживших людей, остальных ищут». Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались.
Из сообщения источника: «Место его падения находится в восьми километрах от границы с Грузией и в полутора километрах от погранзаставы».
В силовых структурах республики в свою очередь сообщили, что информация о крушении вертолета поступила в правоохранительные органы в 13:15 мск.
Из сообщения правоохранителей: «На его борту могли находиться до 10 человек, включая экипаж. Сейчас эта информация уточняется».
Как сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф при Минздраве Чечни, на место ЧП выехали две медицинские бригады.
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