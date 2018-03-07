СК завел дело после крушения Ми-8 в Чечне

Уголовное дело о нарушении правил полета, повлекшем тяжкие последствия, возбуждено по факту крушения вертолета
Ми-8 в Чечне.
Как говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале Следственного комитета, по факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».
По данным ведомства, вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, вертолет авиации ФСБ разбился в восьми километрах от границы с Грузией в труднодоступной горной местности. По предварительной информации, Ми-8 задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. Среди версий крушения также неблагоприятная погода и ошибка пилотирования. По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым.
По данным ведомства, вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, вертолет авиации ФСБ разбился в восьми километрах от границы с Грузией в труднодоступной горной местности. По предварительной информации, Ми-8 задел при посадке лопастями винта скалы в ущелье. Среди версий крушения также неблагоприятная погода и ошибка пилотирования. По последним данным, жертвами катастрофы стали шесть человек, один из находившихся на борту обнаружен живым.
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