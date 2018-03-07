Захарова: операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции СБ ООН

Террористы в Восточной Гуте готовы принять предложение сирийских военных и покинуть район боевых действий. Сегодня об этом сообщили в российском Центре по примирению. Сложную ситуацию в пригороде Дамаска прокомментировали в российском МИД.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия полностью поддерживает борьбу сирийской армии с боевиками, и отметила, что контртеррористическая операция правительственных войск никак не противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.
Мария Захарова: «В пункте 2 данной резолюции четко подтверждается, что прекращение боевых действий не распространяется на военные операции против ИГИЛ, „Аль-Каиды“, „ан-Нусры“ (запрещенных в РФ организаций — ред.) и прочих террористических групп, признанных таковыми СБ ООН. Одновременно российскими военными предпринимаются все возможные меры для избежания жертв среди мирных жителей, которыми террористы прикрываются как живым щитом».
Захарова также добавила, что вся ответственность за гибель мирных жителей лежит на боевиках, а заявления Запада о неизбирательных ударах сирийской армии и применении химического оружия назвала бездоказательными и абсурдными.
Мария Захарова: «Обстановка в Восточной Гуте остается крайне напряженной. По данным нашего министерства обороны, за 10 дней боевики выпустили по Дамаску более 270 мин и снарядов, погибли 13 мирных жителей, еще больше сотни получили ранения. Террористы били по жилым кварталам, а также по медицинским учреждениям».
Мария Захарова: «В пункте 2 данной резолюции четко подтверждается, что прекращение боевых действий не распространяется на военные операции против ИГИЛ, „Аль-Каиды“, „ан-Нусры“ (запрещенных в РФ организаций — ред.) и прочих террористических групп, признанных таковыми СБ ООН. Одновременно российскими военными предпринимаются все возможные меры для избежания жертв среди мирных жителей, которыми террористы прикрываются как живым щитом».
Захарова также добавила, что вся ответственность за гибель мирных жителей лежит на боевиках, а заявления Запада о неизбирательных ударах сирийской армии и применении химического оружия назвала бездоказательными и абсурдными.
Мария Захарова: «Обстановка в Восточной Гуте остается крайне напряженной. По данным нашего министерства обороны, за 10 дней боевики выпустили по Дамаску более 270 мин и снарядов, погибли 13 мирных жителей, еще больше сотни получили ранения. Террористы били по жилым кварталам, а также по медицинским учреждениям».
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