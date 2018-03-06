Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Дамаска

В Сирии террористы обстреляли госпиталь «Ибн Сина» на окраине Дамаска. Есть раненые.
Также боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра» подвергли атаке окрестности столицы и жилые кварталы в старой части города. В понедельник утром был обстрелян другой госпиталь «Тишрин». Ранения получили 14 человек. Врачи сообщили, что несколько из них находятся в тяжелом состоянии.
Обстрел начался в период гуманитарной паузы, которая сейчас установлена в Восточной Гуте. Этот район остается одним из последних оплотов террористов в Сирии. В российском Минобороны накануне заявили, что боевики в Восточной Гуте усиливают обстрелы Дамаска. В ведомстве отметили, что российские военные готовы гарантировать неприкосновенность террористам, которые покинут анклав.
Обстрел начался в период гуманитарной паузы, которая сейчас установлена в Восточной Гуте. Этот район остается одним из последних оплотов террористов в Сирии. В российском Минобороны накануне заявили, что боевики в Восточной Гуте усиливают обстрелы Дамаска. В ведомстве отметили, что российские военные готовы гарантировать неприкосновенность террористам, которые покинут анклав.
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