Боевики инсценировали химатаку в Восточной Гуте

Террористы в Сирии сегодня устроили очередную провокацию — местом действия стала зона деэскалации Восточная Гута.
Агентство SANA передает, что боевики с подачи зарубежных покровителей инсценировали химическую атаку: якобы сирийская армия обстреляла снарядами с хлором населенный пункт Хамурия. Не менее 30 жителей пострадали.
Новость о химатаке появилась на фоне сообщений о том, что руководство США ищет повода для нанесения ударов по правительственным войскам в Сирии. И как пишет издание The Washington Post, идеальным предлогом могло бы стать как раз использование Дамаском химоружия. Обвинения в адрес сирийских властей — в частности, историю с химоружием — сегодня прокомментировали в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В Сирии химическое оружие было уничтожено. И это было верифицировано не только российской стороной. Тогда это было верифицировано ОЗХО — соответствующей международной организацией. Это первое, и наверное, главное. Продолжаются провокации, которые порождают эти инсинуации и голословные обвинения в отношении сирийского руководства».
Песков добавил, что Россия неоднократно выступала с инициативой беспристрастного международного расследования случаев применения химоружия в Сирии — и каждый раз натыкалась на нежелание западных партнеров проводить инспекции и искать виновных.
Новость о химатаке появилась на фоне сообщений о том, что руководство США ищет повода для нанесения ударов по правительственным войскам в Сирии. И как пишет издание The Washington Post, идеальным предлогом могло бы стать как раз использование Дамаском химоружия. Обвинения в адрес сирийских властей — в частности, историю с химоружием — сегодня прокомментировали в Кремле.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «В Сирии химическое оружие было уничтожено. И это было верифицировано не только российской стороной. Тогда это было верифицировано ОЗХО — соответствующей международной организацией. Это первое, и наверное, главное. Продолжаются провокации, которые порождают эти инсинуации и голословные обвинения в отношении сирийского руководства».
Песков добавил, что Россия неоднократно выступала с инициативой беспристрастного международного расследования случаев применения химоружия в Сирии — и каждый раз натыкалась на нежелание западных партнеров проводить инспекции и искать виновных.
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