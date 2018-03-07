Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Восточной Гуте

Ситуация в Сирии стала основной темой телефонных переговоров президентов России и Турции.
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом турции реджепом тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля.
Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии.
Пресс-служба Кремля: «Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе»/
Эрдоган также рассказал Путину о ходе турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в Африне. Кроме того, турецкий лидер выразил президенту РФ соболезнования в связи с гибелью 39 человек при крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии.
Главы двух государств обсудили также некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, общие проекты в сфере энергетики.
Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии.
Пресс-служба Кремля: «Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте в контексте реализации резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Отмечена важность решения гуманитарных проблем и необходимость дальнейшей бескомпромиссной борьбы с террористическими группировками в этом районе»/
Эрдоган также рассказал Путину о ходе турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в Африне. Кроме того, турецкий лидер выразил президенту РФ соболезнования в связи с гибелью 39 человек при крушении российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии.
Главы двух государств обсудили также некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, общие проекты в сфере энергетики.
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