Минобороны: жертвами крушения Ан-26 в Сирии стали генерал-майор и 26 офицеров

В Минобороны привели первые сведения о погибших пассажирах
Ан-26 в Сирии и об обстоятельствах крушения самолета.
Среди жертв крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии были 27 российских офицеров, включая одного генерал-майора. Гражданских лиц на борту самолета не было, сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны РФ: «В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы».
Напомним, всего на борту разбившегося транспортника находились 6 членов экипажа и 33 пассажира.
В военном ведомстве также уточнили, что транспортный самолет летел с авиабазы в Алеппо на авиабазу Хмеймим. Самолет регулярно выполнял рейсы по этому маршруту, «налет» экипажа составлял 3 тысячи часов. Командиром разбившегося самолета был летчик первого класса. Кроме того, погодные условия во время захода на посадку были простыми, добавили в Минобороны.
Самолет Ан-26 потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Ранее в военном ведомстве заявили, что «огневого воздействия по самолету не было», а «причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность». Эту и другие версии крушения предстоит проверить специальной комиссии. К расследованию подключилась Главная военная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».
Многоцелевой Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск на малые и средние расстояния. Его масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость полета — 540 километров в час. В Вооруженных силах России более ста самолетов такого типа.
Минобороны РФ: «В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы».
Напомним, всего на борту разбившегося транспортника находились 6 членов экипажа и 33 пассажира.
В военном ведомстве также уточнили, что транспортный самолет летел с авиабазы в Алеппо на авиабазу Хмеймим. Самолет регулярно выполнял рейсы по этому маршруту, «налет» экипажа составлял 3 тысячи часов. Командиром разбившегося самолета был летчик первого класса. Кроме того, погодные условия во время захода на посадку были простыми, добавили в Минобороны.
Самолет Ан-26 потерпел крушение, не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Ранее в военном ведомстве заявили, что «огневого воздействия по самолету не было», а «причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность». Эту и другие версии крушения предстоит проверить специальной комиссии. К расследованию подключилась Главная военная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».
Многоцелевой Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск на малые и средние расстояния. Его масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость полета — 540 километров в час. В Вооруженных силах России более ста самолетов такого типа.
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