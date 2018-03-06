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    Катастрофа Ан-26 в Сирии: самолет разбился в 500 метрах от ВПП

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    Катастрофа Ан-26 в Сирии: самолет разбился в 500 метрах от ВПП

    Катастрофа <nobr>Ан-26</nobr> в Сирии: самолет разбился в 500 метрах от ВПП

    Появились детали произошедшей в Сирии катастрофы российского транспортного самолета Ан-26. Борт потерпел крушение при заходе на посадку. Эта трагедия унесла жизни 32 человек.

    По информации Минобороны, сегодня около 15:00 по Москве Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.

    Сообщается, что воздушное судно столкнулось с землей в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Как заявили в российском военном ведомстве, судя по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Предполагается, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

    Легкий военно-транспортный многоцелевой Ан-26 используется для доставки грузов на маршрутах малой и средней протяженности. Также борт может применяться для перевозки пассажиров на откидных сидениях.

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