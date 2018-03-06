Катастрофа Ан-26 в Сирии: самолет разбился в 500 метрах от ВПП

Появились детали произошедшей в Сирии катастрофы российского транспортного самолета
Ан-26. Борт потерпел крушение при заходе на посадку. Эта трагедия унесла жизни 32 человек.
По информации Минобороны, сегодня около 15:00 по Москве Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли.
Сообщается, что воздушное судно столкнулось с землей в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Как заявили в российском военном ведомстве, судя по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Предполагается, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
Легкий военно-транспортный многоцелевой Ан-26 используется для доставки грузов на маршрутах малой и средней протяженности. Также борт может применяться для перевозки пассажиров на откидных сидениях.
Сообщается, что воздушное судно столкнулось с землей в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. Как заявили в российском военном ведомстве, судя по докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Предполагается, что причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
Легкий военно-транспортный многоцелевой Ан-26 используется для доставки грузов на маршрутах малой и средней протяженности. Также борт может применяться для перевозки пассажиров на откидных сидениях.
Комментарии