В Сирии упал российский Ан-26

На сирийском аэродроме Хмеймим упал российский
военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли все находившиеся на борту — 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
В Сирии упал военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
Самолет разбился при заходе на посадку.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны. Также отмечается, что «огневого воздействия по самолету не было».
Ан-26 — военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом.
Самолет разбился при заходе на посадку.
По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны. Также отмечается, что «огневого воздействия по самолету не было».
Ан-26 — военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом.
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