В Сирии упал российский Ан-26

На сирийском аэродроме Хмеймим упал российский военно-транспортный самолет Ан-26 . Погибли все находившиеся на борту — 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

В Сирии упал военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа.



Самолет разбился при заходе на посадку.



По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны. Также отмечается, что «огневого воздействия по самолету не было».



Ан-26 — военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом.