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    В Сирии упал российский Ан-26

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пивоваров
    В Сирии упал российский <nobr>Ан-26</nobr>

    В Сирии упал российский Ан-26

    В Сирии упал российский <nobr>Ан-26</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Сергей Пивоваров

    • На сирийском аэродроме Хмеймим упал российский военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли все находившиеся на борту — 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

    В Сирии упал военно-транспортный самолет Ан-26. Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

    Самолет разбился при заходе на посадку.

    По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны. Также отмечается, что «огневого воздействия по самолету не было».

    Ан-26 — военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способом.

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