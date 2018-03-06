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    СК возбудил уголовное дело о катастрофе Ан-26 в Сирии

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    СК возбудил уголовное дело о катастрофе Ан-26 в Сирии

    СК возбудил уголовное дело о катастрофе <nobr>Ан-26</nobr> в Сирии

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

    Дело возбуждено по статье 251 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что для расследования авиакатастрофы «создана оперативно-следственная группа, проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего».

    На аэродроме Хмеймим при заходе на посадку разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. Лайнер столкнулся с землей, не дотянув 500 метров до взлетно-посадочной полосы, сообщили в Минобороны России. На борту транспортника находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. В ведомстве уточнили, что «огневого воздействия по самолету не было», а «причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность». Эту и другие версии крушения предстоит проверить специальной комиссии, которая уже создана. К расследованию подключилась и Главная военная прокуратура.

    Многоцелевой Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск на малые и средние расстояния. Его масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость полета — 540 километров в час. В Вооруженных силах России более ста самолётов такого типа.

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