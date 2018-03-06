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    Минобороны РФ: в разбившемся в Сирии Ан-26 погибли 39 военных

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков
    Минобороны РФ: в разбившемся в Сирии <nobr>Ан-26</nobr> погибли 39 военных

    Минобороны РФ: в разбившемся в Сирии Ан-26 погибли 39 военных

    Минобороны РФ: в разбившемся в Сирии <nobr>Ан-26</nobr> погибли 39 военных
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков

    • Минобороны РФ уточнило данные о погибших в катастрофе транспортного самолета Ан-26, который потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии

    Согласно уточненной информации, на борту разбившегося транспортника находились шесть членов экипажа и 33 пассажира, а не 26, как сообщалось ранее.

    Минобороны РФ: «Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего».

    Семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка, добавили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны сообщили, что самолет Ан-26 столкнулся с землей, не дотянув 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Все, кто находился на борту, погибли. В ведомстве уточнили, что «огневого воздействия по самолету не было», а «причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность». Эту и другие версии крушения предстоит проверить специальной комиссии. К расследованию подключилась и Главная военная прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».

    Многоцелевой Ан-26 предназначен для перевозки боевой техники и войск на малые и средние расстояния. Его масса с полной загрузкой — 24 тонны. Максимальная скорость полета — 540 километров в час. В Вооруженных силах России более ста самолётов такого типа.

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