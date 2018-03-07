Путин рассказал о преимуществах работы женщин во главе производства

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Самарскую область, где у него намечена насыщенная программа.
Свою поездку президент начал с посещения булочно-кондитерского комбината, который возглавляет женщина. В преддверии 8 Марта из разных российских городов на предприятие приехали и другие бизнес-леди. Все они хотели обсудить с главой государства проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели.
Владимир Путин: «Чтобы быть или крупным акционером, или даже миноритарием, но все-таки активным миноритарием, быть руководителем производства, это требует особых качеств, прежде всего — лидерских качеств. Мне кажется, что для женщин это вполне свойственно, и даже есть преимущества определенные. Потому что мужчины все-таки, так скажем, пожестче, а если лидерские качества сочетаются с женскими — в прямом смысле этого слова — чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин».
В Самаре президент проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, на котором подведут итоги работы организации за шесть лет и представят новые проекты. В том числе речь пойдет о проекте ранней профориентации «Билет в будущее», о запуске которого Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
Владимир Путин: «Чтобы быть или крупным акционером, или даже миноритарием, но все-таки активным миноритарием, быть руководителем производства, это требует особых качеств, прежде всего — лидерских качеств. Мне кажется, что для женщин это вполне свойственно, и даже есть преимущества определенные. Потому что мужчины все-таки, так скажем, пожестче, а если лидерские качества сочетаются с женскими — в прямом смысле этого слова — чертами характера, то результат часто бывает гораздо выше, чем просто пробивные возможности крепких мужчин».
В Самаре президент проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, на котором подведут итоги работы организации за шесть лет и представят новые проекты. В том числе речь пойдет о проекте ранней профориентации «Билет в будущее», о запуске которого Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию.
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