Володин заявил о необходимости принять 30 законов после послания Путина

Послание президента журналисты всегда просчитывают — это уже традиция. Но посчитать пришлось и Госдуме.
Спикер Госдумы Володин уже заявил: чтобы осуществить все намеченное президентом в послании, нужно принять более 30 законов. И премьер предупредил правительство, которое сразу после оглашения послания собралось на совещание, что работы будет много.
А мощный, подкрепленный видеороликами блок про оружие, конечно, не оставили без внимания в Минобороны. Сергей Шойгу тоже посчитал: затраты на все эти прорывные образцы на порядок меньше, чем на Западе.
Подробности — в видеоматериале.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
А мощный, подкрепленный видеороликами блок про оружие, конечно, не оставили без внимания в Минобороны. Сергей Шойгу тоже посчитал: затраты на все эти прорывные образцы на порядок меньше, чем на Западе.
Подробности — в видеоматериале.
Послание президента — 2018: ключевые тезисы
Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.
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