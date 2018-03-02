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    Володин заявил о необходимости принять 30 законов после послания Путина. Госдума, Путин, Совет Федерации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолодин заявил о необходимости принять 30 законов после послания Путина

    Володин заявил о необходимости принять 30 законов после послания Путина

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    Володин заявил о необходимости принять 30 законов после послания Путина

    Володин заявил о необходимости принять 30 законов после послания Путина

    Володин заявил о необходимости принять 30 законов после послания Путина

      Послание президента журналисты всегда просчитывают — это уже традиция. Но посчитать пришлось и Госдуме.

      Спикер Госдумы Володин уже заявил: чтобы осуществить все намеченное президентом в послании, нужно принять более 30 законов. И премьер предупредил правительство, которое сразу после оглашения послания собралось на совещание, что работы будет много.

      А мощный, подкрепленный видеороликами блок про оружие, конечно, не оставили без внимания в Минобороны. Сергей Шойгу тоже посчитал: затраты на все эти прорывные образцы на порядок меньше, чем на Западе.

      Подробности — в видеоматериале.

      Послание президента — 2018: ключевые тезисы



      Самые яркие цитаты Владимира Путина из послания Федеральном собранию.

      Опубликовано НТВ 1 марта 2018 г.

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