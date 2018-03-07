Путин в Самаре обсудит со специалистами программу профориентации школьников. Путин, Самарская область, образование, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин в Самаре обсудит со специалистами программу профориентации школьников

Путин в Самаре обсудит со специалистами программу профориентации школьников

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Путин в Самаре обсудит со специалистами программу профориентации школьников

Путин в Самаре обсудит со специалистами программу профориентации школьников

    Несколько часов назад Владимир Путин прибыл в Самару. Сегодня у российского президента там состоится ряд встреч.

    Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены итоги работы организации за шесть лет. Также речь пойдет о проекте ранней профориентации «Билет в будущее», о запуске которого президент говорил в послании Федеральному собранию.

    Кроме того, Путин посетит одно из местных предприятий, где встретится с женщинами-предпринимателями. Также вопросы, связанные с развитием региона, президент обсудит с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.

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