Путин в Самаре обсудит со специалистами программу профориентации школьников

Несколько часов назад Владимир Путин прибыл в Самару. Сегодня у российского президента там состоится ряд встреч.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. На нем будут подведены итоги работы организации за шесть лет. Также речь пойдет о проекте ранней профориентации «Билет в будущее», о запуске которого президент говорил в послании Федеральному собранию.
Кроме того, Путин посетит одно из местных предприятий, где встретится с женщинами-предпринимателями. Также вопросы, связанные с развитием региона, президент обсудит с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.
Кроме того, Путин посетит одно из местных предприятий, где встретится с женщинами-предпринимателями. Также вопросы, связанные с развитием региона, президент обсудит с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.
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