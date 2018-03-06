Вашингтон грозит выйти из ядерной сделки с Ираном

Соединенные Штаты выйдут из ядерной сделки с Ираном, если в ближайшее время не будут пересмотрены ее условия. Об этом заявил
вице-президент США Майкл Пенс.
Выступая на заседании лоббистской организации — Американо-израильского комитета по общественным связям, Пенс назвал «пагубным» соглашение, заключенное с Тегераном.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Пагубная ядерная сделка, одобренная прежней американской администрацией, не лишает Иран возможности создания ядерного оружия, она лишь отсрочила день, когда этот подлый режим получит самое смертоносное оружие на планете».
Пенс также обвинил Иран в поддержке терроризма и желании воссоздать Персидскую империю.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Пагубная ядерная сделка, одобренная прежней американской администрацией, не лишает Иран возможности создания ядерного оружия, она лишь отсрочила день, когда этот подлый режим получит самое смертоносное оружие на планете».
Пенс также обвинил Иран в поддержке терроризма и желании воссоздать Персидскую империю.
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