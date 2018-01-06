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    США намерены изменить ядерную сделку с Ираном в течение недели

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    США намерены изменить ядерную сделку с Ираном в течение недели

    США намерены изменить ядерную сделку с Ираном в течение недели

    США намерены изменить ядерную сделку с Ираном в течение недели
  • Фото: Associated Press © 2018, Pablo Martinez Monsivais

    • Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что международное соглашение по иранской ядерной программе (СВПД) может быть изменено в ближайшее время.

    По словам Тиллерсона, в течение недели США примут специальный закон, который внесет изменения в соглашение по так называемой ядерной сделке с Ираном.

    Рекс Тиллерсон: «Президент сказал, что он собирается либо исправить соглашение, либо отменить. Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его».

    При этом Тиллерсон подчеркнул, что Белый дом, Госдепартамент и Конгресс совместно работают по законодательным вопросам с целью оставить США в соглашении. Тиллерсон пояснил, что Вашингтон намеревается сначала изменить закон, который регулирует соблюдение США СВПД, а уже потом приступит к переговорам с союзниками по поводу устранения недостатков в самом соглашении. В частности, отметил госсекретарь, Трампа не устраивает, что основные ограничения, прописанные в документе, истекают через несколько лет. Кроме того, главу США удручает отсутствие в договоре запрета на испытания Тегераном баллистических ракет, сообщает Associated Press.

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    Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение с Ираном, утверждая, что ответственность за его заключение лежит на администраций Барака Обамы. Он также называл Иран «террористическим государством номер один» и обвинял в «неуважении к США».

    В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США.

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