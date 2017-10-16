Лавров: позиция США по ядерной сделке с Ираном усугубляет мировые проблемы

Глава МИД РФ раскритиковал фактический выход США из сделки с Ираном по атому и угрозы Вашингтона в отношении Северной Кореи.
По мнению Сергея Лаврова, позиция американского правительства по сделке с Ираном и по проблеме Корейского полуострова усугубляет существующие мировые проблемы.
Сергей Лавров: «Глубокое беспокойство вызывает утрата взаимного доверия, восстановить которое будет нелегко. К сожалению, эти негативные тенденции лишь усугубились в результате решения США о фактическом выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в результате угроз Вашингтона решить проблему Корейского полуострова военным путем».
Министр подчеркнул, что использование военной силы в обход Совбеза ООН, введение односторонних санкций и экстерриториальное применение национального законодательства серьезно подрывают авторитет международного права. С таким заявлением Сергей Лавров выступил в рамках панельной дискуссии на тему «Общество и мировая политика» на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Лавров добавил, что ряд государств стремится любым способом нарастить военную мощь, опасаясь повторения у себя югославского, ливийского и иракского сценариев. В результате возникает «опасная гонка вооружений».
Сергей Лавров: «Глубокое беспокойство вызывает утрата взаимного доверия, восстановить которое будет нелегко. К сожалению, эти негативные тенденции лишь усугубились в результате решения США о фактическом выходе из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в результате угроз Вашингтона решить проблему Корейского полуострова военным путем».
Министр подчеркнул, что использование военной силы в обход Совбеза ООН, введение односторонних санкций и экстерриториальное применение национального законодательства серьезно подрывают авторитет международного права. С таким заявлением Сергей Лавров выступил в рамках панельной дискуссии на тему «Общество и мировая политика» на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.
Лавров добавил, что ряд государств стремится любым способом нарастить военную мощь, опасаясь повторения у себя югославского, ливийского и иракского сценариев. В результате возникает «опасная гонка вооружений».
Комментарии