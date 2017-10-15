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    «Дерзайте»: Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым. Путин, Сочи, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дерзайте»: Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

    «Дерзайте»: Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    «Дерзайте»: Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

    «Дерзайте»: Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

    «Дерзайте»: Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

      • В Сочи красочной церемонией открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший 20 тысяч участников из 180 стран мира.

      Лозунг фестиваля, как когда-то в Советском Союзе в 1957 году, один и тот же: «За мир, солидарность, справедливость». И ремарка под этим девизом очень уместная: «Уважая прошлое, мы строим будущее».

      В торжественной церемонии открытия принял участие Владимир Путин.

      Владимир Путин, президент РФ: «Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха.

      Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей.

      Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы.

      Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открытым!»

      В программе фестиваля — 5000 мероприятий. Это и дискуссии, и спортивные состязания, и концерты, и выставки.

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