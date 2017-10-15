«Дерзайте»: Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи открытым

«Мир, дружба, жвачка!». 60 лет назад стартовал самый массовый Всемирный фестиваль молодежи и студентов: https://t.co/U9hSvNW8Y8 #мытаквидим pic.twitter.com/ggqhJ3ie4n — НТВ (@ntvru) July 28, 2017

Лозунг фестиваля, как когда-то в Советском Союзе в 1957 году, один и тот же: «За мир, солидарность, справедливость». И ремарка под этим девизом очень уместная: «Уважая прошлое, мы строим будущее».В торжественной церемонии открытия принял участие Владимир Путин., президент РФ: «Убежден, вас — молодежь разных стран, национальностей, вероисповеданий — объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете, желание созидать, добиваться большего. А мы будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха.Энергия, талант молодости обладают поразительной силой. Молодое поколение всегда приносит в мир новаторские идеи. Вам свойственны эксперименты, споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей.Дерзайте. Создавайте свое будущее. Стремитесь изменить этот мир, сделать его лучше. Все в ваших силах. Главное, упорно идти только вперед. А фестивальное братство обязательно поможет вам воплотить в жизнь ваши самые смелые и самые добрые мечты и помыслы.Объявляю XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов открытым!»В программе фестиваля — 5000 мероприятий. Это и дискуссии, и спортивные состязания, и концерты, и выставки.