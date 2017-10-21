Иран подтвердил отказ от ядерного оружия

Заместитель главы иранского МИД прокомментировал ситуацию вокруг ядерной сделки, которая сложилась после заявлений Трампа о возможном выходе США из соглашения.
Тегеран подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению, передает РИА Новости.
Аббас Аракчи: «Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий».
Он добавил, что после того, как истечет срок ограничений, Иран не начнет разрабатывать ядерное оружие. Страна, по его словам, станет нормальным членом Договора о нераспространении ядерного оружия.
Аракчи отметил, что если все стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то через шесть лет Тегеран ратифицирует дополнительный протокол. Но если СВПД провалится, это будет означать крах режима нераспространения.
Замглавы МИД Ирана также подчеркнул, что после заявлений Трампа Тегеран готовится к любому развитию событий. А что касается ракетной программы Ирана, то она носит оборонительный характер.
Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали историческое соглашение: был принят Совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США. Однако на прошлой неделе Трамп заявил о возможном выходе из СВПД и планах по работе над улучшением ядерной сделки.
Аббас Аракчи: «Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий».
Он добавил, что после того, как истечет срок ограничений, Иран не начнет разрабатывать ядерное оружие. Страна, по его словам, станет нормальным членом Договора о нераспространении ядерного оружия.
Аракчи отметил, что если все стороны будут соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то через шесть лет Тегеран ратифицирует дополнительный протокол. Но если СВПД провалится, это будет означать крах режима нераспространения.
Замглавы МИД Ирана также подчеркнул, что после заявлений Трампа Тегеран готовится к любому развитию событий. А что касается ракетной программы Ирана, то она носит оборонительный характер.
Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия и Франция подписали историческое соглашение: был принят Совместный всеобъемлющий план действий. Его выполнение сняло экономические и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США. Однако на прошлой неделе Трамп заявил о возможном выходе из СВПД и планах по работе над улучшением ядерной сделки.
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