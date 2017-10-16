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    Европа пошла против Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном. Европейский союз, Иран, США, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕвропа пошла против Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном

    Европа пошла против Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном

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    Европа пошла против Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном

    Европа пошла против Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном

    Европа пошла против Трампа в вопросе ядерной сделки с Ираном

      Евросоюз намерен сохранить ядерную сделку с Ираном, против которой выступает Дональд Трамп.

      Эта тема будет одной из главных на заседании Совета Европы, которое открывается сегодня. Политики планируют отстаивать соглашение с Тегераном, даже если придется изгнать США из «шестерки» переговорщиков.

      Представители Франции и Германии особо отметили, что Иран выполняет условия соглашения в полном объеме. А французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что донес точку зрения европейцев до американского президента.

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