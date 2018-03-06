Трамп рассказал о планах приехать на открытие посольства США в Иерусалиме

Президент США заявил, что постарается принять участие в открытии посольства страны в Иерусалиме.
Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в открытии посольства страны в Иерусалиме, которое должно состояться в мае этого года. О своих планах Трамп рассказал на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.
Дональд Трамп, президент США: «Мы собираемся построить его (посольство — прим НТВ.Ru) очень быстро… По возможности я постараюсь (посетить церемонию — прим НТВ.Ru)».
Напомним, 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав тот факт, что Палестина считает восточную часть города Палестина своей. Также президент США решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к массовым протестам среди мусульманского населения региона. Вслед за США о переносе посольств объявили несколько латиноамериканских государств.
Сегодня же Трамп заявил, что США «ведут очень напряженную работу» по урегулированию этого конфликта. Работа пойдет быстрее, если палестинцы согласятся начать переговоры, уверен американский лидер. Кроме того, Трамп отметил, что строительство здания американского посольства обойдется в четыре раза дешевле, чем ожидалось: приблизительно в 250 тысяч долларов.
Дональд Трамп, президент США: «Мы собираемся построить его (посольство — прим НТВ.Ru) очень быстро… По возможности я постараюсь (посетить церемонию — прим НТВ.Ru)».
Напомним, 6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав тот факт, что Палестина считает восточную часть города Палестина своей. Также президент США решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к массовым протестам среди мусульманского населения региона. Вслед за США о переносе посольств объявили несколько латиноамериканских государств.
Сегодня же Трамп заявил, что США «ведут очень напряженную работу» по урегулированию этого конфликта. Работа пойдет быстрее, если палестинцы согласятся начать переговоры, уверен американский лидер. Кроме того, Трамп отметил, что строительство здания американского посольства обойдется в четыре раза дешевле, чем ожидалось: приблизительно в 250 тысяч долларов.
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