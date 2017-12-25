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    Израиль приветствует решение Гватемалы перенести посольство в Иерусалим

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    Израиль приветствует решение Гватемалы перенести посольство в Иерусалим

    Израиль приветствует решение Гватемалы перенести посольство в Иерусалим

    Израиль приветствует решение Гватемалы перенести посольство в Иерусалим
  • Фото: Ammar Awad / ТАСС

    • Израильские власти приветствуют решение президента Гватемалы Джимми Моралеса перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим.

    Представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон поблагодарил власти Гватемалы за «важное решение» по Иерусалиму в Twitter.

    Эммануэль Нахшон, МИД Израиля: «Благодарим Гватемалу за ваше важное решение переместить посольство в Иерусалим. Прекрасные новости и настоящая дружба».




    смотретьГватемала объявила о переносе своего посольства в Израиле в Иерусалим
    Гватемала объявила о переносе своего посольства в Израиле в Иерусалим
    Гватемала стала первой страной, которая решила перенести посольство в Иерусалим вслед за США. После заявления Трампа о признании этого города столицей еврейского государства регион захлестнули массовые акции протеста мусульман, которые привели к беспорядкам и жертвам.

    В минувший четверг Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран, против выступили 9.

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