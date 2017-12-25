Израиль приветствует решение Гватемалы перенести посольство в Иерусалим

Израильские власти приветствуют решение президента Гватемалы Джимми Моралеса перенести посольство страны из
Тель-Авива в Иерусалим.
Представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон поблагодарил власти Гватемалы за «важное решение» по Иерусалиму в Twitter.
Эммануэль Нахшон, МИД Израиля: «Благодарим Гватемалу за ваше важное решение переместить посольство в Иерусалим. Прекрасные новости и настоящая дружба».
Гватемала стала первой страной, которая решила перенести посольство в Иерусалим вслед за США. После заявления Трампа о признании этого города столицей еврейского государства регион захлестнули массовые акции протеста мусульман, которые привели к беспорядкам и жертвам.
В минувший четверг Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран, против выступили 9.
Эммануэль Нахшон, МИД Израиля: «Благодарим Гватемалу за ваше важное решение переместить посольство в Иерусалим. Прекрасные новости и настоящая дружба».
Thank you Guatemala 🇬🇹 for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel 🇬🇹🇮🇱. @IsraelMFA @Israel— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 25 декабря 2017 г.
Гватемала стала первой страной, которая решила перенести посольство в Иерусалим вслед за США. После заявления Трампа о признании этого города столицей еврейского государства регион захлестнули массовые акции протеста мусульман, которые привели к беспорядкам и жертвам.
В минувший четверг Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран, против выступили 9.
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