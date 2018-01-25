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    Трамп пообещал открыть «небольшое» посольство США в Иерусалиме в 2019 году

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    Трамп пообещал открыть «небольшое» посольство США в Иерусалиме в 2019 году

    Трамп пообещал открыть «небольшое» посольство США в Иерусалиме в 2019 году

    Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Давосе.

    По словам американского лидера, диппредставительство США откроется на территории Иерусалима в следующем году, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп: «Мы ожидаем, что у нас будет открыта в какой-то момент в следующем году небольшая его (посольства — ред.) версия».

    В ответ Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и назвал этот шаг историческим.

    Биньямин Нетаньяху: «Это историческое решение, которое навсегда останется в сердце нашего народа».

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    В декабре минувшего года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав тот факт, что на восточную часть города Палестина считает своей. Также президент США решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к массовым протестам среди мусульманского населения.

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