«Израиль заплатит за это»: Трамп рассказал о последствиях решения США по Иерусалиму

Президент Дональд Трамп считает, что решение Соединенных Штатов по статусу Иерусалима положительно скажется на процессе урегулирования
палестино-израильского конфликта, но Израилю придется за это заплатить.
Во время двусторонней встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер заявил, что в будущем Израилю придется пойти на некоторые уступки из-за признания Иерусалима столицей еврейского государства.
Дональд Трамп, президент США: «Вы выиграли одно очко и вам придется отдать несколько очков позже на переговорах, если они когда-либо произойдут».
При этом Трамп уверен, что в итоге решение США поможет разрешить многолетний конфликт, но Израиль «заплатит за это», пишет ТАСС.
Дональд Трамп: «Я бы сказал, что самой сложной темой, которую им (Израилю и Палестине) пришлось бы обсуждать, был Иерусалим. Мы сняли этот вопрос с повестки. Они (израильтяне) хотят мира, и, я надеюсь, палестинцы тоже хотят добиться этого. И если у них получится, в конце все будут очень счастливы».
Ранее американский лидер заявил, что «небольшое» посольство США в Иерусалиме откроется в 2019 году.
Напомним, в декабре минувшего года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав тот факт, что на восточную часть города Палестина считает своей. Также президент США решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к массовым протестам среди мусульманского населения.
Дональд Трамп, президент США: «Вы выиграли одно очко и вам придется отдать несколько очков позже на переговорах, если они когда-либо произойдут».
При этом Трамп уверен, что в итоге решение США поможет разрешить многолетний конфликт, но Израиль «заплатит за это», пишет ТАСС.
Дональд Трамп: «Я бы сказал, что самой сложной темой, которую им (Израилю и Палестине) пришлось бы обсуждать, был Иерусалим. Мы сняли этот вопрос с повестки. Они (израильтяне) хотят мира, и, я надеюсь, палестинцы тоже хотят добиться этого. И если у них получится, в конце все будут очень счастливы».
Ранее американский лидер заявил, что «небольшое» посольство США в Иерусалиме откроется в 2019 году.
Напомним, в декабре минувшего года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав тот факт, что на восточную часть города Палестина считает своей. Также президент США решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к массовым протестам среди мусульманского населения.
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