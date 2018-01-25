Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    «Израиль заплатит за это»: Трамп рассказал о последствиях решения США по Иерусалиму

    5 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria
    «Израиль заплатит за это»: Трамп рассказал о последствиях решения США по Иерусалиму

    «Израиль заплатит за это»: Трамп рассказал о последствиях решения США по Иерусалиму

    «Израиль заплатит за это»: Трамп рассказал о последствиях решения США по Иерусалиму
  • Фото: Reuters © 2018, Carlos Barria

    • Президент Дональд Трамп считает, что решение Соединенных Штатов по статусу Иерусалима положительно скажется на процессе урегулирования палестино-израильского конфликта, но Израилю придется за это заплатить.

    Во время двусторонней встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер заявил, что в будущем Израилю придется пойти на некоторые уступки из-за признания Иерусалима столицей еврейского государства.

    Дональд Трамп, президент США: «Вы выиграли одно очко и вам придется отдать несколько очков позже на переговорах, если они когда-либо произойдут».

    При этом Трамп уверен, что в итоге решение США поможет разрешить многолетний конфликт, но Израиль «заплатит за это», пишет ТАСС.

    Дональд Трамп: «Я бы сказал, что самой сложной темой, которую им (Израилю и Палестине) пришлось бы обсуждать, был Иерусалим. Мы сняли этот вопрос с повестки. Они (израильтяне) хотят мира, и, я надеюсь, палестинцы тоже хотят добиться этого. И если у них получится, в конце все будут очень счастливы».

    Ранее американский лидер заявил, что «небольшое» посольство США в Иерусалиме откроется в 2019 году.

    смотретьПарламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму
    Парламент Израиля ужесточил условия принятия решений по Иерусалиму
    Напомним, в декабре минувшего года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, проигнорировав тот факт, что на восточную часть города Палестина считает своей. Также президент США решил перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, что привело к массовым протестам среди мусульманского населения.

    Новости по теме

    Кризис из-за Иерусалима

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru