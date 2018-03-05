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    Собчак требует уволить стажера Мосгордумы, облившего ее водой

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    Собчак требует уволить стажера Мосгордумы, облившего ее водой

    Собчак требует уволить стажера Мосгордумы, облившего ее водой

    Кандидат в президенты Ксения Собчак ждет от председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова увольнения стажера Гордумы, который накануне с криком «За Жириновского!» облил ее водой.

    Ксения Собчак считает, что председатель Мосгордумы Алексей Шапошников должен был позвонить ей и принести извинения лично, кроме того, уволить стажера, который напал на нее в центре Москвы.

    Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Что значат извинения Шапошникова? Вы считаете, что напасть и оскорбить кандидата в президенты… стоит просто за это извиниться? Я считаю, что господин Шапошников должен был позвонить мне лично. К сожалению, этого звонка я не дождалась. Вчера я сама ему звонила, и его телефон был выключен весь день. Я считаю, что этот человек (стажер Мосгордумы) должен быть уволен. Давайте посмотрим в ближайшее время, уволит ли Шапошников человека, который вместе с ним пришел на мероприятие под его прикрытием и устроил эту мерзкую сцену».

    Собчак подчеркнула, что считает абсолютно недопустимым произошедшее накануне.

    Ксения Собчак: «Я упала, ударилась головой. Меня опять унизили, оскорбили. Это стало нормальной практикой бесконечно унижать и оскорблять женщину, которая говорит, что думает о сегодняшней власти. Я считаю, что это абсолютно недопустимо».

    Ранее спикер Мосгордумы Алексей Шапошников принес извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за поступок молодого человека. Заявление Шапошников опубликовал на своей странице в Facebook. Глава московского парламента сообщил, что нападавший — не его помощник, как сообщили ранее в штабе Собчак, а стажер.

    смотретьСобчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Собчак сбили с ног и облили водой «за Жириновского»
    Напомним, что накануне мужчина, которого, по данным штаба Собчак, зовут Алан Дзуцев, в центре Москвы облил кандидата в президенты водой. Собчак подала на нападавшего заявление в полицию.

    смотреть«Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    «Исторический плагиат и провокация»: в ЛДПР оценили жест Собчак на теледебатах
    На минувшей неделе во время дебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, используя нецензурные выражения, вступил в словесную перепалку с Собчак. В ответ та облила его водой из стакана. В штабе лидера ЛДПР поступок Собчак назвали «провокацией и историческим плагиатом».

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