Лауреатам «Оскара» пообещали водный мотоцикл за самую короткую речь

Ведущий церемонии вручения «Оскаров» Джимми Киммел пообещал подарить водный мотоцикл стоимостью более 17 тысяч долларов тому лауреату, который произнесет самую короткую речь.
Телеведущий Джимми Киммел, который в этом году снова ведет церемонию вручения премии «Оскар», пообещал водный мотоцикл тому лауреату, которые произнесет самую короткую благодарственную речь.
Зеленый мотоцикл стоимостью более 17 тысяч долларов на сцене продемонстрировала актриса Хелен Миррен.
90-я юбилейная церемония проходит в эти минуты в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Киммел заявил, что победители могут говорить о чем угодно, в том числе о борьбе с насилием в отношении женщин и о выступлениях за контроль над ношением оружия, но предупредил, что у него есть секундомер, и он будет засекать время выступлений. Церемонии вручения «Оскара» часто затягиваются из-за длинных речей победителей.
В настоящее время известны обладатели главной кинонаграды в номинациях «Лучший актер второго плана» (Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), «Лучший грим» («Темные времена»), «Лучшие костюмы» («Призрачная нить»), «Лучший документальный фильм» («Икар» о допинговом скандале вокруг России), «Лучший монтаж звука», «Лучшая звуковая дорожка» (обе получил фильм «Дюнкерк»).
Зеленый мотоцикл стоимостью более 17 тысяч долларов на сцене продемонстрировала актриса Хелен Миррен.
90-я юбилейная церемония проходит в эти минуты в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Киммел заявил, что победители могут говорить о чем угодно, в том числе о борьбе с насилием в отношении женщин и о выступлениях за контроль над ношением оружия, но предупредил, что у него есть секундомер, и он будет засекать время выступлений. Церемонии вручения «Оскара» часто затягиваются из-за длинных речей победителей.
В настоящее время известны обладатели главной кинонаграды в номинациях «Лучший актер второго плана» (Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), «Лучший грим» («Темные времена»), «Лучшие костюмы» («Призрачная нить»), «Лучший документальный фильм» («Икар» о допинговом скандале вокруг России), «Лучший монтаж звука», «Лучшая звуковая дорожка» (обе получил фильм «Дюнкерк»).
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