В Голливуде появилась золотая статуя Вайнштейна

Позолоченная скульптура обвиненного в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна появилась в Голливуде за три дня до вручения премий «Оскар». Ее установили местные уличные художники.
Скульптура представляет собой диван, на которой сидит Харви Вайнштейн в халате и со статуэткой «Оскара» в руках. Арт-объект носит название «Диван для кастинга».
По информации издания Hollywood Reporter, авторами скульптуры стали художники Пластик Джизус и Джошуа Монро. Отметим, что Монро ранее уже привлек к себе внимание как создатель обнаженных статуй Дональда Трампа, которые были установлены в нескольких городах западном побережье США.
По словам создателей, их цель — продемонстрировать методы, которые используются сегодня в Голливуде теми, кто имеет власть.
Джошуа Монро, художник: «У них есть деньги и власть, чтобы раздавать роли, и они используют это для собственного сексуального удовлетворения, и нет способа лучше, чем делать это с помощью кастингов».
Они также отметил, что много лет заявления о домогательствах в индустрии просто игнорировали. И теперь есть шанс, что ситуация изменится.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и многие другие.
По информации издания Hollywood Reporter, авторами скульптуры стали художники Пластик Джизус и Джошуа Монро. Отметим, что Монро ранее уже привлек к себе внимание как создатель обнаженных статуй Дональда Трампа, которые были установлены в нескольких городах западном побережье США.
A robe-swaddled Harvey Weinstein statue appears in Hollywood days before #Oscars https://t.co/oKGj7aT4st pic.twitter.com/2UNzLvhrHu— Hollywood Reporter (@THR) 1 марта 2018 г.
По словам создателей, их цель — продемонстрировать методы, которые используются сегодня в Голливуде теми, кто имеет власть.
Джошуа Монро, художник: «У них есть деньги и власть, чтобы раздавать роли, и они используют это для собственного сексуального удовлетворения, и нет способа лучше, чем делать это с помощью кастингов».
Они также отметил, что много лет заявления о домогательствах в индустрии просто игнорировали. И теперь есть шанс, что ситуация изменится.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хайек и многие другие.
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