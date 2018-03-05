Фильм о допинговом скандале вокруг России получил «Оскар»

Фильм «Икар», посвященный допингу в российском спорте, выиграл статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».
Фильм Брайана Фогеля «Икар», главным героем которого стал информатор WADA Григорий Родченков, стал обладателем «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм».
90-я юбилейная церемония вручения «Оскара» проходит в эти минуты в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Номинация «Лучший документальный фильм» стала четвертой в программе вечера. Режиссер фильма Брайан Фогель, который вышел на сцену, чтобы получить статуэтку, заявил, что посвящает награду Родченкову, и выразил надежду, что его фильм поможет людям узнать правду о России.
Напомним, бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA. Доклад WADA, в частности, привел к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018. WADA требует от РУСАДА признать, что в России есть допинговая программа, которая поддерживается на государственном уровне, однако до сих пор никаких доказательств этого предоставлено не было.
В России Григорию Родченкову заочно предъявлено обвинение по двум статьям: «Злоупотребление полномочиями» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В настоящее время он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
90-я юбилейная церемония вручения «Оскара» проходит в эти минуты в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Номинация «Лучший документальный фильм» стала четвертой в программе вечера. Режиссер фильма Брайан Фогель, который вышел на сцену, чтобы получить статуэтку, заявил, что посвящает награду Родченкову, и выразил надежду, что его фильм поможет людям узнать правду о России.
Напомним, бежавший в США Родченков стал главным информатором скандального расследования WADA. Доклад WADA, в частности, привел к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018. WADA требует от РУСАДА признать, что в России есть допинговая программа, которая поддерживается на государственном уровне, однако до сих пор никаких доказательств этого предоставлено не было.
В России Григорию Родченкову заочно предъявлено обвинение по двум статьям: «Злоупотребление полномочиями» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В настоящее время он заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Комментарии