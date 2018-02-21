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    Трамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде. митинги и протесты, оружие, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде

    Трамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде

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    Трамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде

    Трамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде

    Трамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде

      Президент США объявил об ужесточении проверок покупателей оружия в США. Однако сотни школьников вновь собрались возле Капитолийского холма в Вашингтона на новый митинг против оружия.

      Под стенами Конгресса подростки скандируют: «Мы хотим контроля над оружием прямо сейчас!» Участники акции намерены добиться от законодателей ужесточения соответствующего закона.

      Поводом к проведению митинга стала бойня в школе во Флориде, где на прошлой неделе бывший ученик застрелил 17 человек. Трагедия вызвала новую волну критики в адрес властей. Президент США был вынужден объявить об усилении проверок покупателей оружия и о запрете на владение устройствами, повышающими скорострельность.

      Дональд Трамп, президент США: «Мы должны обойти стороной все клише и бессмысленные обсуждения, чтобы сосредоточиться на решениях и мерах безопасности, которые действительно работают и позволят правоохранительным органам защищать наших детей и гарантировать им безопасность».

      Самый масштабный марш за ужесточение контроля над оборотом оружия запланирован на субботу. Его уже обещали поддержать звезды шоу-бизнеса. Голливудский актер Джордж Клуни, режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри пожертвуют на проведение акции по полмиллиона долларов. Поддержку организаторам мероприятия также высказали певица леди Гага, Джастин Бибер и актер Морган Фриман.

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