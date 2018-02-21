Трамп распорядился усилить контроль за покупками оружия после бойни во Флориде

Президент США объявил об ужесточении проверок покупателей оружия в США. Однако сотни школьников вновь собрались возле Капитолийского холма в Вашингтона на новый митинг против оружия.
Под стенами Конгресса подростки скандируют: «Мы хотим контроля над оружием прямо сейчас!» Участники акции намерены добиться от законодателей ужесточения соответствующего закона.
Поводом к проведению митинга стала бойня в школе во Флориде, где на прошлой неделе бывший ученик застрелил 17 человек. Трагедия вызвала новую волну критики в адрес властей. Президент США был вынужден объявить об усилении проверок покупателей оружия и о запрете на владение устройствами, повышающими скорострельность.
Дональд Трамп, президент США: «Мы должны обойти стороной все клише и бессмысленные обсуждения, чтобы сосредоточиться на решениях и мерах безопасности, которые действительно работают и позволят правоохранительным органам защищать наших детей и гарантировать им безопасность».
Самый масштабный марш за ужесточение контроля над оборотом оружия запланирован на субботу. Его уже обещали поддержать звезды шоу-бизнеса. Голливудский актер Джордж Клуни, режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри пожертвуют на проведение акции по полмиллиона долларов. Поддержку организаторам мероприятия также высказали певица леди Гага, Джастин Бибер и актер Морган Фриман.
Поводом к проведению митинга стала бойня в школе во Флориде, где на прошлой неделе бывший ученик застрелил 17 человек. Трагедия вызвала новую волну критики в адрес властей. Президент США был вынужден объявить об усилении проверок покупателей оружия и о запрете на владение устройствами, повышающими скорострельность.
Дональд Трамп, президент США: «Мы должны обойти стороной все клише и бессмысленные обсуждения, чтобы сосредоточиться на решениях и мерах безопасности, которые действительно работают и позволят правоохранительным органам защищать наших детей и гарантировать им безопасность».
Самый масштабный марш за ужесточение контроля над оборотом оружия запланирован на субботу. Его уже обещали поддержать звезды шоу-бизнеса. Голливудский актер Джордж Клуни, режиссер Стивен Спилберг и телеведущая Опра Уинфри пожертвуют на проведение акции по полмиллиона долларов. Поддержку организаторам мероприятия также высказали певица леди Гага, Джастин Бибер и актер Морган Фриман.
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