Школьники в США требуют запретить продажу оружия после бойни во Флориде

Американские школьники после трагедии в одной из школ во Флориде призывают запретить свободную продажу оружия.
Инициаторами акций протеста стали дети города Паркленд, где на прошлой неделе один из бывших учеников открыл стрельбу в школе из винтовки, которую он приобрел легально.
Жертвами нападения стали 17 человек. По всей Флориде сейчас проходят стихийные митинги. Активисты обвиняют в случившемся политиков, которые отказываются ограничить продажу и ношение оружия в США.
Жертвами нападения стали 17 человек. По всей Флориде сейчас проходят стихийные митинги. Активисты обвиняют в случившемся политиков, которые отказываются ограничить продажу и ношение оружия в США.
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