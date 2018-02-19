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    Школьники в США требуют запретить продажу оружия после бойни во Флориде. дети и подростки, митинги и протесты, оружие, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШкольники в США требуют запретить продажу оружия после бойни во Флориде

    Школьники в США требуют запретить продажу оружия после бойни во Флориде

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    Школьники в США требуют запретить продажу оружия после бойни во Флориде

    Школьники в США требуют запретить продажу оружия после бойни во Флориде

    Школьники в США требуют запретить продажу оружия после бойни во Флориде

      Американские школьники после трагедии в одной из школ во Флориде призывают запретить свободную продажу оружия.

      Инициаторами акций протеста стали дети города Паркленд, где на прошлой неделе один из бывших учеников открыл стрельбу в школе из винтовки, которую он приобрел легально.

      Жертвами нападения стали 17 человек. По всей Флориде сейчас проходят стихийные митинги. Активисты обвиняют в случившемся политиков, которые отказываются ограничить продажу и ношение оружия в США.

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