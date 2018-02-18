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    Соцслужбы были уверены, что стрелок из Флориды не представляет угрозы

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    Соцслужбы были уверены, что стрелок из Флориды не представляет угрозы

    Соцслужбы были уверены, что стрелок из Флориды не представляет угрозы

    Сотрудники Управления по делам детей и семьи штата Флорида ошиблись в оценке душевного состояния Николаса Круза, устроившего бойню в школе в городе Паркленд. Об этом рассказал омбудсмен Говард Финкелстайн, который представляет интересы стрелка в суде.

    По словам Финкелстайна, в сентябре 2016 года Управление по делам детей и семьи получило информацию, что Круз намеренно изрезал себе руки, а также заявлял, что хочет купить огнестрельное оружие. Сотрудники соцслужбы пришли домой к юноше и побеседовали с его матерью. Женщина заверила, что Круз ведет себя подобным образом из-за ссоры со своей девушкой. В итоге соцработники пришли к ошибочному выводу, что юноша не представляет угрозы для окружающих, передает New York Times.

    Омбудсмен обратил внимание, что примерно в то же время школьные психиатры пытались выяснить, почему Круз постоянно конфликтует с учителями. Последний раз на приеме у психиатра стрелок был в январе 2017 года. Потом его мать умерла, а его самого исключили из школы.

    Говард Финкелстайн, омбудсмен: «Парень давал все основания для беспокойства: от умерщвления животных и хранения оружия до нарушения порядка и заявлений о желании устроить стрельбу в школе».

    Финкелстайн заявил, что неспособность социальных служб распознать угрозу и оказать помощь юноше можно назвать «системным провалом».

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    Стрелок из Флориды оказался членом группировки националистов
    Ранее сообщалось, что власти Флориды требуют отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей из-за дела стрелка. Сотрудники бюро признались, что еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Но спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.

    Жертвами трагедии в Паркленде стали 17 человек. Убийца — бывший ученик — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он совершенно легально купил в прошлом году.

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